NLB z višjim dobičkom. Vzrok je nedavni prevzem.

Predhodni nerevidirani finančni rezultati skupine kažejo, da je bilo leto 2020 kljub izzivom pandemije novega koronavirusa in posledične hibernacije gospodarstva zelo stabilno, saj so se glavni prihodki iz posojil in poslov z nadomestili in provizijami hitro vrnili na predkoronsko raven, so zapisali v NLB. Poudarili so, da so rezultati skupine pokazali trdnost in odpornost njenega trajnostnega poslovnega modela, vključno z dobrimi merili za prevzemanje tveganj med gospodarskimi cikli.

Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami je znašal 210,5 milijona evrov, kar v primerjavi z letom 2019 pomeni enoodstotno znižanje. Na skoraj 40-odstotno rast čistega dobička je medtem močno vplival prevzem Komercijalne banke v Srbiji, na podlagi katerega je bilo po navedbah banke pripoznano negativno dobro ime v znesku 137 milijonov evrov, ter oblikovanje dodatnih 13,4 milijona evrov za pričakovane posojilne izgube donosnega portfelja za skupino Komercijalna banka.

Brez prevzema bi dobiček znašal 141 milijonov evrov

Brez vpliva prevzema bi dobiček skupine NLB znašal 141,3 milijona evrov in bi kljub temu znatno presegel prejšnje napovedi predvsem zaradi stroškov tveganja, ki so boljši od pričakovanj, so še dodali.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Skupaj je skupina oblikovala oslabitve in rezervacije v znesku 71,4 milijona evrov, večinoma povezane z izbruhom novega koronavirusa, poroča STA.

Kot še izhaja iz sporočila NLB, je skupina pri aktivnostih za zniževanje stroškov uporabljala strogo disciplino in jih na letni ravni znižala za štiri odstotke. Znašali so 293,9 milijona evrov, delež stroškov v neto prihodkih pa 58,3 odstotka, poroča STA.

Količnik kapitalske ustreznosti je 16,6-odstoten. Pri tem je, kot so zapisali, 92,2 milijona evrov iz lanskega dobička že predvidenih za razdelitev dividend, medtem ko presežek kapitala nad regulatorno zahtevo pomeni trdno podlago za nadaljnjo rast.

Prevzem pomemben korak v strategiji

Prevzem Komercijalne banke konec lanskega leta je k bilanci stanja skupine NLB dodal 4,3 milijarde evrov, tako da je skupaj znašala 19,6 milijarde evrov. Ob tem so v NLB poudarili, da je konec tega procesa pomenil še en zelo pomemben mejnik v njihovi strategiji, da postanejo vodilna finančna ustanova, ki se osredotoča na domačo regijo, jugovzhodno Evropo, in ima sedež v njej.

Foto: Ana Kovač

Z nerevidiranimi rezultati se je danes seznanil nadzorni svet družbe, ki, kot so zapisali, "ni le izjemno zadovoljen, ampak je tudi neizmerno ponosen na uspešen konec postopka prevzema Komercijalne banke". Po besedah prvega nadzornika Primoža Karpeta pa trdo delo še zdaleč ni končano: "Nadaljuje se z integracijo najnovejših članic skupine NLB v družino ter poenotenjem storitev, produktov in sistemov. Nadzorni svet je zadovoljen s predlaganim načrtom aktivnosti in se veseli naslednjih korakov."

Več informacij o ključnih nerevidiranih rezultatih s podrobnostmi nakupa Komercijalne banke bo uprava predstavila v sredo.