NLB več kot podvojila svojo pomoč

Pred dnevi je finančno ministrstvo podjetja in fizične osebe ponovno pozvalo k donacijam za odpravo letošnjih poplav in ob tem spomnilo, da so te donacije upravičene do dodatnega znižanja davčne osnove.

Hitro se je odzvala NLB, ki je že nekaj dni po poplavah v začetku avgusta štiri milijone evrov namenila pomoči za trajnostno obnovo in potrebna vlaganja dvajsetim najhuje prizadetim občinam. Med drugim bodo sredstva namenili tudi za urejanje vodotokov in protipoplavno zaščito, kar bo v prihodnosti zmanjšalo verjetnost takšnih razdejanj.

Pomoč zaposlenih in za zaposlene, tudi onstran meje

NLB je pomagala tudi z vplačilom 500 tisoč evrov v solidarnostni sklad za zaposlene, saj so poplave prizadele tudi več deset njihovih sodelavcev. V sklad so na lastno pobudo prispevali tudi zaposleni.

NLB je že nekaj dni po poplavah namenila štiri milijone evrov pomoči dvajsetim najbolj prizadetim občinam. (Fotografija je simbolična.) Foto: Srdjan Cvjetović

Solidarnost s slovenskimi kolegi so pokazali tudi pri banki NLB Banka Skopje, ki je Rdečemu križu Slovenije in drugim organizacijam, ki pomagajo pri odpravljanju posledic poplav, podarila 60 tisoč evrov.

Zajetna sredstva za obnovo iz davka na bilančno vsoto bank

V skladu z nedavno sprejetim zakonom o obnovi, ki s 1. januarjem 2024 vpeljuje tudi davek na bilančno vsoto bank, bo NLB v naslednjih petih letih zavezana k plačilu dodatnega davka za odpravo posledic poplav v predvideni letni višini več kot 30 milijonov evrov.

Po ocenah banke bo tako njihov celotni prispevek za odpravo posledic avgustovskih poplav presegel 170 milijonov evrov.