NLB naj bi za srbsko Komercijalno banko ponudila največ

NLB je v nezavezujoči ponudbi za 83,2 odstotka srbske Komercijalne banke ponudila 450 milijonov evrov. Tekmeca za prevzem srbske banke sta še srbska AIK banka, ki naj bi ponudila 430 milijonov evrov, in avstrijska Raiffeisen Bank, katere ponudba naj bi zanašala 390 milijonov evrov, neuradno piše srbski časnik Danas.

Komercijalna banka je največja srbska državna banka in druga največja na trgu. Po pisanju časnika si je vlada obetala za okoli 500 milijonov evrov kupnine, ponudba NLB je torej glede na to, da ni na prodaj celotna banka, večja od pričakovanj in bi v primeru prodaje 100 odstotkov dosegla okoli 550 milijonov evrov. S tem dosega okoli 80 odstotkov knjigovodske vrednosti banke, dodaja Danas.

Srbska država je lastnica 48,6 odstotka Komercijalne banke. V načrtu je, da od Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Mednarodne finančne korporacije iz skupine Svetovne banke (IFC) odkupi preostalih 34,56 odstotka. Prodaja naj bi v naslednji krog prešla novembra, ko bo po opravljenih skrbnih pregledih banke na vrsti oddaja zavezujočih ponudb, zaključila pa naj bi se prihodnje leto.

Konec leta se izteče prepoved prevzemov

Za NLB se konec letošnjega leta izteče prepoved prevzemov, kar je bila ena od zavez, dana Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč slovenski banki konec leta 2013. Kot je nedavno povedal prvi mož NLB Blaž Brodnjak, bo srbski trg verjetno ena od njihovih prvih tarč, saj je tam njihov tržni delež najmanjši v skupini in ne dosega dveh odstotkov.

Komercijalna banka je v času krize zašla v izgubo in po čiščenju bilanc v letu 2017 znova poslovala z dobičkom. Ta je lani dosegel 71 milijonov evrov. V letošnjem prvem polletju je banka ustvarila 36,8 milijona evrov čistega dobička, ker je bilo za skoraj 20 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju, je pred časom pisal srbski portal Blic.