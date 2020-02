NLB naj bi kupil Komercijalno banko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koliko je za nakup srbske banke z 11-odstotnim tržnim deležem odštel NLB, ni znano. Po pisanju medijev v preteklih mesecih naj bi ponudba segla do 450 milijonov evrov. Za nakup sta se potegovali še srbska AIK banka in Raiffeisen Bank International, poroča STA.

Srbski finančni minister Siniša Mali je v začetku tega meseca izrazil pričakovanje, da bi bil lahko dogovor o prodaji podpisan v enem mesecu. A nad transakcijo je padla senca dvoma, saj je guvernerka srbske centralne banke Jorgovanka Tabaković ocenila, da je država lahko dobra lastnica, direktor Komercijalne banke Vladimir Medan pa, da banka lahko raste ne glede na lastništvo, poroča STA.

NLB posla ne komentira. So pa povedali, da je Srbija eden njihovih ključnih strateških trgov, in napovedali, da se bodo na tem trgu širili ali z organsko rastjo ali s prevzemi. Skupina NLB ima v Srbiji NLB Banko Beograd, v kateri so lani dosegli največjo oziroma 29-odstotno rast neto posojil strankam.