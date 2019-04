NLB bo izdala za 45 milijonov evrov obveznic

Kuponska obrestna mera obveznic bo 4,2 odstotka letno za prvih pet let, od petega leta naprej pa bo določena na podlagi takrat veljavne referenčne obrestne mere in fiksnega pribitka, določenega ob izdaji obveznic.

Kuponska obrestna mera obveznic bo 4,2 odstotka letno za prvih pet let, od petega leta naprej pa bo določena na podlagi takrat veljavne referenčne obrestne mere in fiksnega pribitka, določenega ob izdaji obveznic.

Nova Ljubljanska banka (NLB) bo izdala za 45 milijonov evrov podrejenih obveznic, za katere je ponudbe zbirala od 15. do 24. aprila. Končna prodajna cena 450 obveznic znaša 99,10 odstotka njihovega nominalnega zneska oz. 99.100 evrov za eno obveznico, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz banke.

NLB je vabilo k vpisu podrejenih obveznic ter prospekt za javno ponudbo in uvrstitev obveznic v trgovanje na borzo objavila 12. aprila, ko je napovedala precej večjo izdajo, namreč do 750 apoenov po 100.000 evrov oz. v skupni vrednosti 75 milijonov evrov. Obveznice je ponudila izbranim dobro poučenim vlagateljem.

Nominalna vrednost glavnice obveznic bo v izplačilo dospela 6. maja 2029, če NLB ne bo izkoristila možnosti predčasnega odpoklica. Obresti začnejo teči 6. maja letos.

Kuponska obrestna mera obveznic bo 4,2 odstotka letno za prvih pet let, od petega leta naprej pa bo določena na podlagi takrat veljavne referenčne obrestne mere in fiksnega pribitka, določenega ob izdaji obveznic.

NLB se vrača h kapitalskemu financiranju s podrejenimi obveznicami

Iz banke so že februarja ob objavi informacije o lanskem poslovanju skupine sporočili, da preučujejo različne oblike virov financiranja z namenom pridobitve dodatnega podrejenega (Tier 2) kapitala. Med možnostmi so navedli bilateralno financiranje ali izdajo obveznic na domačem ali tujih kapitalskih trgih. Gre sicer za izpolnitev ene od zavez Evropski komisiji v okviru privatizacije banke.

NLB se tako vrača h kapitalskemu financiranju s podrejenimi obveznicami, potem ko so bile podrejene obveznosti banke pri njeni sanaciji konec leta 2013 na podlagi sklepa Banke Slovenije o izrednih ukrepih po t.i. bail in načelu izbrisane in so vlagatelji ostali brez dela svojih naložb. Zaradi tega so ti sprožili številne pravne postopke, vlada pa je nedavno vendarle sprejela predlog, ki naj bi jim na podlagi sodbe ustavnega sodišča zagotovil učinkovito sodno varstvo.