Nesreča, nezgoda ali poškodba med delom – kako do odškodnine?

Če ste se poškodovali, ste lahko upravičeni do izplačila odškodnine ob nastanku telesnih poškodb. Glede na to, v kakšnih okoliščinah je poškodba nastala, pa jo izplača bodisi povzročitelj, bodisi zavarovalnica, ali odgovorna oseba v službi. Vi pa nujno poskrbite za ustrezno medicinsko dokumentacijo.

Poškodbe se zgodijo v najrazličnejših okoljih in okoliščinah: doma, v službi, prometu, pri sprehajanju po javnih površinah. Nastaneta lahko premoženjska in nepremoženjska škoda, v obeh primerih pa je poškodovanec upravičen do odškodnine. Izplača jo povzročitelj nesreče oziroma pravna ali fizična oseba, ki je za nesrečo odgovorna. V nekaterih primerih škodo krije zavarovalnica, če obstaja ustrezna zavarovalna polica (nezgodno zavarovanje, avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje nepremičnine ipd.).

Odškodnina za poškodbo pri prometni nesreči

V večini primerov škodo, nastalo v prometni nesreči, vključno z morebitno odškodnino za nepremoženjsko škodo (poškodba v prometni nesreči), krije zavarovalnica. Odškodninski zahtevek tako za premoženjsko škodo (škodo na vašem avtomobilu) kot za morebitne telesne poškodbe (če ste zaradi nesreče potrebovali zdravniško pomoč) lahko sami uveljavljate pri zavarovalnici. Še prej pa poskrbite za ustrezno medicinsko dokumentacijo. Kljub vsemu se je dobro v najkrajšem mogočem času pozanimati pri pravniku, ki vam bo svetoval, kako postopati po nesreči, saj lahko s pravilnim ravnanjem pridobite višjo odškodnino.

Delo na višini je nevarna dejavnost, zato je možnost za odškodnino velika.

Odškodnina za poškodbo pri delu

Pri poškodbah na delovnem mestu je za nastalo škodo najpogosteje odgovoren delodajalec, saj je dolžan zagotavljati varno delovno okolje in s tem preprečevati okoliščine, ki bi lahko povzročile poškodbo pri delu. Tudi ko delodajalec zagotovi varne delovne pogoje, ste lahko upravičeni do odškodnine, če gre za nevarno dejavnost (npr. delo s kovinami ali delo na višini).

Odškodnina za poškodbe zunaj službe

Takšne odškodnine praviloma krije nezgodno zavarovanje. Pomembno je seveda, da imate sklenjeno zavarovalno polico, ki je veljavna na dan nesreče, saj je za nazaj ni mogoče skleniti.

Če ste se poškodovali zunaj delovnega mesta, na primer pri pomoči sosedu ali sorodniku pri sečnji lesa, je mogoča tudi civilna tožba, s katero se od te osebe zahteva odškodnino. Tako kot v vseh primerih tudi v tem ločimo premoženjsko in nepremoženjsko škodo.

Dnevna odškodnina za poškodbe

Dnevna odškodnina za poškodbe in nadomestilo za bolnišnični dan nista primera klasične odškodnine, pač pa sta zavarovalnina, ki jo upravičenec prejme iz naslova veljavne zavarovalne pogodbe. Se pa razlikujeta od drugih odškodnin predvsem po tem, da za njuno pridobitev ni nujno, da je podana odškodninska odgovornost za nastanek škode. Z drugimi besedami, tudi če ste se poškodovali po lastni krivdi, vam dnevna odškodnina za poškodbe najverjetneje pripada. Seveda le, če imate sklenjeno ustrezno zavarovalno polico in poravnane vse obveznosti do zavarovalnice.

