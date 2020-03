Nemški svet modrecev opozarja na neizbežno globoko recesijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemčija se ne more izognili globoki recesiji kot posledici pandemije novega koronavirusa, je danes opozoril svet modrecev, ki ga sestavljajo ugledni nemški ekonomisti. Pripravili so različne scenarije, pri čemer bi se nemški bruto domači proizvod po najbolj optimističnem letos skrčil za 2,8 odstotka, piše STA.

"Ključna za gospodarstvo bo zajezitev virusa, nato pa hitra odprava omejitev družbenih in gospodarskih aktivnosti," ocenjujejo ekonomisti. Predstavili so tri možne scenarije, po nobenem pa se Nemčija v prvi polovici leta ne bo izognila recesiji.

Svet modrecev po poročanju nemške tiskovne agencije meni, da bo gospodarstvo najverjetneje z okrevanjem začelo poleti. V celem letu se bo sicer po njegovi najbolj optimistični napovedi nemški bruto domači proizvod letos skrčil za 2,8 odstotka. Za primerjavo, največje evropsko gospodarstvo se je v času finančne krize leta 2009 skrčilo za 5,7 odstotka, piše STA.

Če se bodo omejitve vlekle čez poletje...

Druga dva scenarija sta bolj pesimistična in predvidevata hujšo recesijo, ki bi ji sledilo zelo počasno okrevanje. To bi se lahko zgodilo, če se bodo omejitve vlekle čez poletje, so zapisali. V tem primeru, bi se gospodarstvo okrevanje po mnenju ekonomistov začelo šele prihodnje leto.

"V tem primeru se lahko tudi zgodi, da politični ukrepi ne bodo zadostovali za preprečitev dolgoročne škode v gospodarstvu, piše STA. V takšnem primeru bi se gospodarstvo letos skrčilo za 4,5 odstotka, prihodnje leto pa bi bila rast enoodstotna," sporočilo še povzema dpa.