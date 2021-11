Nemški "ne" Severnemu toku: cene plina poskočile za 17 odstotkov

"Podjetje, ki upravlja plinovod, mora spoštovati nemške zakone," je včeraj ob razložitvi, zakaj Severni tok 2 ni dobil zelene luči za obratovanje, zapisal nemški regulator. Kot poroča BBC, mora konzorcij podjetij, ki stoji za devetmilijardnim projektom, najprej odpreti podružnico v Nemčiji. Novica je včeraj povzročila kar 17-odstotno rast cen zemeljskega plina v Evropi.

Odprtje plinovoda se zamika

Kaj odločitev regulatorja pomeni za odprtje plinovoda, še ni jasno, znano je le, da bo zemeljski plin po Severnem toku prvič stekel mesece kasneje. Najverjetneje šele v spomladanskih mesecih. Uradno odprtje plinovoda je bilo sicer načrtovano za januar 2022.

Ukrajinci in ZDA slavijo, v Evropi zaskrbljeni

S Severnim tokom 2 bi se uvoz zemeljskega plina iz Rusije v Evropo povečal za dvakrat, hkrati pa bi Kremelj dobil močno orožje v odnosih z Ukrajino, čez katero trenutno v EU pride velik del ruskega zemeljskega plina. V Ukrajini zato odločitev Nemcev proslavljajo, odločitev pa so pozdravili tudi v ZDA, kjer menijo, da je Evropa že zdaj preveč odvisna od ruskega plina. Nezadovoljne so številne članice EU, saj Evropi zaradi naraščajočih cen grozi energetska kriza sredi zime. Nezadovoljni so tudi v zasebnem sektorju, ker so evropska podjetja (med drugim Shell, OMW, Uniper …) vložila v velik del gradnje plinovoda, ki poteka pod Baltskim morjem.