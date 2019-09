Nekdanji županov svetnik v središču Ljubljane gradil brez dovoljenj

Gradbena inšpekcija je ustavila gradnjo hotela Atower na Bavarskem dvoru v Ljubljani. Zlatarna Celje v večinski lasti nekdanjega mestnega svetnika na listi župana Zorana Jankovića Bojana Albrehta je gradila brez ustrezne dokumentacije. Pojasnila podjetja, s čim so prekoračili mejo zakonitega, še čakamo. Za zdaj so nam sporočili, da gradbeno dovoljenje - in s tem nadaljevanje del - pričakujejo prihodnji mesec.

Le nekaj mesecev po začetku gradnje štirizvezdičnega hotela Zlatarne Celje na Bavarskem dvoru v Ljubljani je gradbeni inšpektorat ustavil dela. Kot je navedeno na listu pri vhodu na gradbišče, zaradi gradnje brez predpisane dokumentacije.

Mitja Majnik, direktor inženiringa v Zlatarni Celje, nam je v pisnem dogovoru zatrdil, da so dosedanja dela potekala skladno z gradbenim dovoljenjem iz leta 2011. Pojasnila podjetja in inšpektorata, zakaj potem ustavitev del, še čakamo.

Gradbišče je danes samevalo. Opazili smo nekaj delavcev, ki pa so - tako je bilo videti od daleč - izvajali manjša dela, medtem ko so stroji stali. Foto: Ana Kovač

Čakajo na novo gradbeno dovoljenje

Spomnimo, da je celjska družba v lasti družine Bojana Albrehta, ene najpremožnejših slovenskih družin, od avstrijske družbe Erste Group Immorent novembra 2016 kupila zemljišče ob poslovni stavbi Telekoma Slovenije.

Sprva je napovedovala gradnjo stolpnice, a so kasneje razkrili, da bodo zgradili luksuzni hotel. Ker tega veljavni prostorski načrt ne dovoljuje, so morali prositi za spremembo namembnosti in tudi novo gradbeno dovoljenje. Lani so tako dali prošnjo za novo dovoljenje zaradi spremembe namembnosti, a jo je Upravna enota Ljubljana februarja letos zavrnila. Podobno kot Joc Pečečnik za Športni park Beograd so tudi v Zlatarni Celje nato dali prošnjo za integralno gradbeno dovoljenje (kaj to je, v spodnjem okvirju), ki pa ga še niso dobili. Pričakujejo ga prihodnji mesec.

Delali po starem

Kljub temu pa so v začetku leta že začeli z deli. Kot nam je pojasnil Majnik, so v skladu s starim gradbenim dovoljenjem izvajali podzemna dela, ki so bila po njegovih besedah potrebna zaradi zagotavljanja varnosti okoliških objektov in preprečitve nevarnosti za okoliška zemljišča.

Odgovor na vprašanje, s katerimi deli so prečkali mejo zakonitega, še čakamo.

Kaj je integralno gradbeno dovoljenje? Gre za postopek v skladu z določbami prenovljenega gradbenega zakona, ki je začel veljati lani. Gre za integralni postopek, v katerem sta združena postopek presoje vplivov na okolje ter postopek izdaje gradbenega dovoljenja. V prejšnji ureditvi pa je moral Arso na zahtevo investitorja najprej izvesti samostojen postopek presoje vplivov na okolje po določbah zakona o varstvu okolja, ki se je končal z izdajo okoljevarstvenega soglasja. Soglasje je bil samostojen akt, zoper katerega je bilo moč vložiti pravno sredstvo, njegova pravnomočnost pa je bila pogoj za vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, za katero je bila pristojna bodisi upravna enota bodisi okoljsko ministrstvo, če je šlo za t. i. objekte državnega pomena.

Zlatarna Celje na Bavarskem dvoru gradi hotel s štirimi zvezdicami superior in 300 sobami (dvakrat več kot jih ima petzvezdični Intercontinental na drugi strani ceste). Investicija je ocenjena na 40 milijonov evrov. Foto: Ana Kovač

Nekdanji mestni svetnik na županovi listi

Bojan Albreht je bil sicer vse do lanskih volitev svetnik na listi župana Zorana Jankovića (lani ni kandidiral). Župana smo poleg tega, kako poteka postopek spremembe namembnosti, vprašali tudi, kaj meni o tem, da njegov nekdanji svetnik na črno gradi v središču prestolnice. Foto: STA Prvi korak po nakupu zemljišča v središču Ljubljane je bila sprememba namembnosti zemljišča, saj na tej lokaciji ni bila predvidena gradnja hotela. Problematično je bilo umeščanje dovoza s Slovenske ceste s kratkotrajnim stojnim mestom za taksije in avtobuse ter večjega nadstreška nad vhodom.

Postopek se začne prav na občini

Župan je avgusta 2017 - takrat je bil Albreht še svetnik - odredil začetek sprememb OPPN po skrajšanem postopku in zapisal za investitorja spodbuden stavek: "Predlogi sprememb so sprejemljivi in ne spreminjajo celovitosti načrtovanih prostorskih ureditev v območju OPPN."

Postopek vodita občina in okoljsko ministrstvo. Ali sprememba namembnosti že velja in kje se je zataknil postopek sprejemanja podlage za gradbeno dovoljenje ter pridobivanja dovoljenj, preverjamo tudi pri upravni enoti in občini.

Iz obvestila inšpekcije pri vhodu na gradbišče je razvidno, da je ukaz o ustavitvi del izdala že 1. julija. Po naših informacijah pa je bilo še pred nekaj dnevi gradbišče odprto. Foto: Ana Kovač

Delali še dva meseca po ukazu inšpektorja

Pri tem poudarimo še, da je iz obvestila inšpekcije pri vhodu na gradbišče razvidno, da je ukaz o ustavitvi del izdala že 1. julija. Po naših informacijah pa je bilo še pred nekaj dnevi gradbišče odprto.

Zadnje dni naj bi gradbišče samevalo, danes je bilo na gradbišču nekaj delavcev, ki pa so - tako je bilo videti od daleč - izvajali manjša dela, medtem ko so stroji stali.

V podjetju na vprašanji, kdaj je inšpekcijska odločba postala pravnomočna in zakaj so dela potekala še dva meseca po izdaji odločbe, niso odgovorili. Enaka vprašanja smo zastavili tudi inšpekciji.