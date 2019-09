Nekdanji minister se je zaposlil pri Jocu Pečečniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jure Leben, nekdanji minister za okolje in prostor, je postal vodja projekta Bežigrajski športni park, ki ga na propadajočem Plečnikovem stadionu namerava zgraditi Joc Pečečnik, poroča Delo.

Kot je za časnik povedal Leben, ga je k sodelovanju po odstopu z ministrske funkcije povabil investitor Joc Pečečnik. "Projekt z dolgo brado, kakršno ima Bežigrajski športni park, je potreboval človeka, ki bi z znanjem in izkušnjami projekt potisnil naprej. Začeti obnovo Plečnikovega stadiona je moj karierni izziv," je za Delo povedal Jure Leben, ki se je projektu pridružil pred dobrimi tremi meseci, Pečečniku pa pomaga tudi pri drugih investicijah.

Leben je vodil ministrstvo, ki ima pomembno vlogo pri tem, ali bo projekt dobil vsa dovoljenja. Po zapletih pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso), ki deluje v okviru ministrstva, je Pečečnik konec minulega leta na Arsu umaknil vlogo in pri ministrstvu za okolje in prostor vložil zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja.

"Postopek poteka in upam, da bo kmalu zaključen, trenutno je ključno, da jasno sodelujemo z vsemi, ki sodelujejo v integralnem postopku. Pomanjkanje informiranja med vključenimi je glavna težava zamud in nerealizacije projekta vsa ta leta," je za Delo še povedal Leben.

Foto: Bor Slana

Kaj je integralno gradbeno dovoljenje?

V dosedanji ureditvi je moral Arso na zahtevo investitorja najprej izvesti samostojen postopek presoje vplivov na okolje po določbah zakona o varstvu okolja, ki se je končal z izdajo okoljevarstvenega soglasja. Soglasje je bil samostojen akt, zoper katerega je bilo moč vložiti pravno sredstvo, njegova pravnomočnost pa je bila pogoj za vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja, za katero je bila pristojna bodisi upravna enota bodisi okoljsko ministrstvo, če je šlo za t. i. objekte državnega pomena, je poročala STA.

Po vpeljavi integralnega gradbenega dovoljenja vse objekte z vplivi na okolje oziroma integralne postopke vodi ministrstvo, z integracijo postopkov pa po njihovih navedbah ne prihaja več do podvajanja dokumentacije in procesnih dejanj. Zakon določa tudi rok za izdajo gradbenega dovoljenja pet mesecev od vložitve popolne zahteve, pri čemer rok ne teče v času pridobivanja mnenj in javne razprave, je še poročala STA.

Zgodba se vleče od leta 2007

Pečečnikova družba GSA je skupaj v partnerstvu z Molom in OKS družbo BŠP ustanovila že leta 2007. Projektu nasprotuje Civilna pobuda za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki, ki želi Plečnikov stadion ohraniti takšen, kot si ga je zamislil znameniti arhitekt Jože Plečnik.

