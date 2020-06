Nedeljsko delo: trgovci so se obrnili na ustavno sodišče

Ljubljana, 18. junija - Člani Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) so na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka, ki prepoveduje obratovanje prodajaln na nedelje in dela proste dni. Zbornica je ob tem ponovno pozvala k takojšnjemu preklicu vladnega odloka, želi si, da bi bile prodajalne odprte že to nedeljo, piše STA.

TZS je v zadnjem času že večkrat pozvala vlado k preklicu vladnega odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v delu, ki se nanaša na prepoved obratovanja prodajaln na nedelje in z zakonom določene dela proste dni. Po njenem mnenju za nadaljevanje tega ukrepa ne obstajajo nobeni strokovni argumenti, trgovska podjetja, še posebej mikro in mala ter trgovci s specializirano ponudbo blaga pa zaradi tega ukrepa beležijo velik upad prihodkov.

"Trgovska podjetja so bila zato v izogib dodatni nepopravljivi gospodarski škodi prisiljena na ustavno sodišče vložiti pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka," so v zbornici zapisali v današnjem sporočilu za javnost, piše STA.

"Ustavna pobuda je skrajni ukrep"

Z vložitvijo pobude je zbornica že seznanila tudi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in ga kljub temu pozvala k takojšnjemu preklicu prepovedi obratovanja prodajaln na nedelje in dela proste dni. Kot poudarjajo trgovci, je ustavna pobuda "skrajni ukrep, ki so se ga bili prisiljeni poslužiti, saj je kljub številnim pozivom in argumentov vladni odlok še vedno v veljavi, prav tako pa vlada do danes še ni posredovala strokovnih razlogov za podaljševanje tega ukrepa".

Spomnili so, da bi morala vlada na podlagi sklepa ustavnega sodišča po pridobitvi mnenja stroke vsak teden preveriti, ali so posamezni uvedeni ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa še potrebni za doseganje ciljev in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti, o čemer bi morala obvestiti javnost, piše STA.

"Kljub takšnemu sklepu ustavnega sodišča vlada strokovne utemeljenosti navedenega ukrepa ne presoja, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa je že v začetku junija javno povedal, da covid-19 ne more biti več razlog za zaprtje prodajaln ob nedeljah. Še več, TZS je vlado že večkrat opozorila, da so zaradi gneče ob petkih in sobotah tako zaposleni kot tudi potrošniki še bolj izpostavljeni tveganjem covida-19," poudarjajo v TZS.

Želijo, da bi bile trgovine odprte že to nedeljo

Trgovci si želijo, da bi bile prodajalne lahko odprte že to nedeljo. Medtem je v parlamentarni proceduri predlog novele zakona, ki so ga vložili poslanci Levice in ki predvideva, da bi tudi po koncu omejitev zaradi koronavirusa večina trgovin ostala zaprtih ob nedeljah in dela prostih dneh. Pri zaprtju vztrajajo sindikati, kar so jasno izrazili tudi na petkovi seji Ekonomsko-socialnega sveta.

V TZS si želijo s sindikati doseči dogovor, sindikalno stran so zato povabili k pogovorom. Eden od njih naj bi potekal danes, še piše STA.

