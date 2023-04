Nagrada feniks letos v Sežano

Podjetniška šola za osebe z izgubo sluha Inkubator ja iz Sežan e je letošnji prejemnik nagrade feniks za najboljši svetovalni projekt leta 2022. Gre za prvo tovrstno šolo v Sloveniji in Evropi, ki je prilagojena potrebam oseb z različno stopnjo izgube sluha. "Inkubator Sežana je skozi ta projekt potrdil rek, da je družba tako bogata, kolikor dobro skrbi za svoje najšibkejše," so v obrazložitvi zapisali člani žirije.

Nagrado vsako leto podeljuje Združenje za management consulting Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti v okviru Gospodarske zbornice Slovenija in ta nagrada vsako leto nagrajuje kakovost, inovativnost, uspešnost in učinkovitost svetovalnih projektov v gospodarstvu.

"Rast trga storitev management consultinga je bila lani v Evropi 12-odstotna, zaposlenost v sektorju pa se je dvignila za devet odstotkov. Letos pričakujemo še večjo rast," je bil optimističen predsednik zbornice Borut Potočnik.

Letos v ospredju trajnostni razvoj

Rdeča nit letošnje podelitve nagrad je bila trajnostni razvoj. Trajnost oziroma ESG ni več le strošek, investicija oziroma zahteva, ampak postaja tudi konkurenčna prednost pri končnem kupcu, ki je po raziskavah vse bolj pripravljen za to plačati več, je še poudaril Potočnik.

Tudi osrednja govornica na dogodku, nekdanja evropska komisarka Violeta Bulc, je svoje predavanje namenila trajnostnemu razvoju. "Revščina je posledica razslojevanja in nepripravljenosti človeštva, da bi se s tem spoprijelo. Zemlja je vedno šla skozi klimatske spremembe, vendar jih človeštvo danes še pospešuje. Tehnologija mora biti in ostati le orodje, ne pa cilj. Na področju vesoljske tekme pa nimamo neke mednarodne agencije, ki bi urejala oziroma postavila pravila igre tam zgoraj," je Bulčeva na kratko opisala izzive človeštva danes in se vprašala, ali smo pripravljeni razmišljati in delati v smeri boljše družbe oziroma ekocivilizacije, ki bi bila v sozvočju z naravo.

Foto: GZS

Feniks razgrinja odlične svetovalne projekte

V letošnjem ožjem izboru za nagrado feniks sta bila še BE-terna s projektom DigiELES – priprava digitalne strategije (digitalna preobrazba z uvajanjem naprednih digitalnih tehnologij in odprtega inoviranja) za podjetje Eles in QUANTUM Consulting s projektom nadgradnje vzdrževanja v podjetju Salonit Anhovo.

Nagrada feniks. Foto: GZS Nagrada feniks, ki jo zbornica podeljuje od leta 2004, je pomembna zato, ker pokaže odlične primere svetovalnih projektov v Sloveniji in s tem pomaga k večji prepoznavnosti svetovalne dejavnosti. "Svetovalci prinašajo nova znanja, izkušnje, ki so jih pridobili pri drugih projektih, sodobne metodologije, drugačne inovativne poglede. Vse to s ciljem, da ti projekti prinesejo poslovno korist naročniku, ki je lahko nekajkrat višja od naložbe," je v zaključnih besedah poudaril Nenad Šutanovac, direktor Zbornice Poslovno storitvenih dejavnosti.

Nagrajence je izbrala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo:

- predsednik komisije Igor Žula, lanski prejemnik nagrade feniks in direktor podjetja 3 projekt management,

- Katja Hleb, Be-solutions, članica upravnega odbora ZPSD, in

- Matjaž Pušnik, strokovni direktor pri KPMG poslovno svetovanje.