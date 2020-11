Nadzorniki na čelu HSE Nikolića zamenjali z Vračarjem

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji seji s položaja generalnega direktorja energetske skupine razrešil Stojana Nikolića in na njegovo mesto za štiriletni mandat imenoval dosedanjega poslovnega direktorja HSE in generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj Viktorja Vračarja, so sporočili iz družbe.

Menjava na čelu največjega slovenskega proizvajalca energije in enega od dveh stebrov slovenske energetike sledi temeljiti prevetritvi nadzornega sveta. Slovenski državni holding je namreč v vlogi skupščine oktobra zamenjal večino predstavnikov kapitala v nadzornem svetu HSE, po menjavi pa so se začela tudi ugibanja, da bi to lahko vodilo v menjavo prvega moža obvladujoče družbe skupine HSE.

Nadzorni svet, ki ga po novem vodi Franc Dover, sestavljajo pa ga še Andrej Janša, Damjan Seme, Robert Celec, Janez Gutnik in Vesna Cukrov, ti so predstavniki države kot lastnika, ter Boštjan Jančar, Jernej Otič in Petja Rijavec kot predstavniki zaposlenih, je poleg tega v poslovodstvo kot poslovnega direktorja za štiri leta imenoval še dosedanjega pomočnika poslovodstva Uroša Podobnika.

Za začasnega poslovnega direktorja pa so nadzorniki iz svojih vrst imenovali Janšo, in sicer do imenovanja poslovnega direktorja s polnim mandatom. Iz poslovodstva se medtem poslavlja dosedanji poslovni direktor Mirko Marinčič, piše STA.

Ena od najpomembnejših nalog, ki je čakala Nikolića ob prevzemu mandata, je bila sklenitev koncesijske pogodbe za energijsko rabo srednje Save, to so v začetku meseca podpisali po 15 letih usklajevanja in čakanja. Foto: STA

Nikolić je sicer pred časom v pogovoru za Delo na vprašanje, kako trdno je v sedlu energetske skupine, odgovoril: "Sebe imenujem napaka v sistemu. Dostikrat se vprašam, kako in zakaj sem sploh v sedlu. Doslej sem delal in živel ter preživel pod štirimi vladami in vse so imele idejo, da me zamenjajo; na drugi strani sem vedno imel verjetno tudi zaradi zahtevnih razmer znotraj skupine HSE podporo in zaupanje v nadzornih svetih in SDH."

Ena od najpomembnejših nalog, ki je čakala Nikolića ob prevzemu mandata, je bila sklenitev koncesijske pogodbe za energijsko rabo srednje Save, ki so jo v začetku meseca podpisali po 15 letih usklajevanja in čakanja. Gre za enega od pomembnejših projektov HSE, podpis pogodbe pa je pospremil z besedami, da se pri tem ne smejo ustaviti. "Petnajst let smo potrebovali za prvi korak. Vsi glavni in ključni koraki se šele začenjajo," je menil takrat.

Mandat začel marca lani

Nikolić je štiriletni mandat generalnega direktorja HSE začel marca lani, pred tem je tam opravljal delo finančnega direktorja. Na mestu generalnega direktorja je zamenjal Matjaža Marovta, ta je januarja lani odstopil iz osebnih razlogov. Maja lani se je nato Nikoliću v poslovodstvu HSE kot poslovni direktor pridružil novi prvi mož Vračar, ki je pred tem vodil družbo Thyssenkrupp dvigala, julija pa še Marinčič, ki je bil pred leti predsednik uprave Elektra Ljubljana.

Vračar je bil avgusta lani imenovan še za generalnega direktorja Termoelektrarne Šoštanj kot ene od ključnih družb v skupini. Novi prvi mož HSE je sicer doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije in diplomirani inženir elektrotehnike. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj, od tega več kot 15 let kot direktor različnih družb, bil je tudi član nadzornega sveta HSE, še poroča STA.