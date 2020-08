Na račune turističnih ponudnikov se bo danes steklo 19,5 milijona evrov

Finančna uprava RS (Furs) bo danes ponudnikom turističnih bonov v tretji tranši nakazala skupno 19,5 milijona evrov. Za toliko je bilo namreč unovčenih bonov od 16. do 31. julija letos. Furs je danes objavil tudi nekaj več podatkov o unovčenih bonih - največ, za 6,2 milijona evrov, so jih doslej unovčili prebivalci ljubljanske mestne občine.

Podatek, da so največji del bonov od začetka unovčevanja do 9. avgusta unovčili prebivalci večjih mestnih občin, ne preseneča. Ljubljančanom so tako sledili Mariborčani z 2,7 milijona evrov, Kranjčani z 1,4 milijona evrov, Koprčani z 1,3 milijona evrov ter Celjani z 1,2 milijona evrov unovčenega zneska bonov, piše STA.

Največ bonov unovčili v Piranu

Furs je ta teden že objavil, da je bilo do 9. avgusta v celoti ali delno unovčenih 361.232 turističnih bonov v vrednosti 49,71 milijona evrov. Daleč največ bonov, za 9,9 milijona evrov, je bilo unovčenih v piranski občini. Danes je finančna uprava objavila še podatke po unovčevanju bonov glede na občine upravičencev. Ne preseneča, da je občina, kjer so prebivalci posamične občine unovčili največji del bonov, v veliki večini primerov Piran.

Izjema so denimo obalne občine Piran, Koper, Izola in Ankaran pa Ajdovščina, Ilirska Bistrica, Komen, Miren-Kostanjevica, Sežana ter Vitanje, katerih prebivalci so bone najpogosteje unovčili v Kranjski Gori. Bohinj je bil prva izbira prebivalcev občin Vipava, Šempeter-Vrtojba in Brda. Termalne Brežice so prva izbira prebivalcev občin Osilnica, Hrpelje-Kozina ter Divača, prebivalci občine Kobilje so najpogosteje izbrali Izolo, občine Jezersko pa Moravske Toplice, še kažejo podatki, še navaja STA.