Na Hrvaškem tarnajo nad turistično sezono, v Sloveniji so zadovoljni #video

V slovenskem turizmu so lani že dosegli v aktualni turistični strategiji zastavljena cilja prihodov in nočitev. Prav tako uresničujejo cilj podaljšanja dobe bivanja gostov, povečuje se tudi vrednost izvoza potovanj.

V slovenskem turizmu so lani že dosegli v aktualni turistični strategiji zastavljena cilja prihodov in nočitev. Prav tako uresničujejo cilj podaljšanja dobe bivanja gostov, povečuje se tudi vrednost izvoza potovanj. Foto: Thinkstock

Turistični delavci pri naših južnih sosedih se pritožujejo nad letošnjo slabo poletno sezono. Hrvaški turizem je sicer v prvih šestih mesecih letošnjega leta beležil rast, a julijska luknja, običajen padec rezervacij, ki ga zaznavajo že zadnjih nekaj let, je letos večja in globlja.

Hotelirji in drugi ponudniki prenočišč, gostinci in ostali turistični delavci se pritožujejo, da tako slabo, kot je letos, ni bilo še nikoli.

Gospodarstvo se ohlaja, v Sloveniji optimistični

V Sloveniji po besedah naših sogovornikov padca za zdaj ni zaznati. Lansko leto je bilo za slovenski turizem izredno uspešno, saj smo že peto leto zapored beležili rekordne rezultate, pravijo na Slovenski turistični organizaciji (STO).

V Bohinju so letos prvič poskusno za promet zaprli cesto od Ribčevega laza proti Ukancu, za obiskovalce pa organizirali avtobusne prevoze. Foto: STA

Dodajajo pa, da je za letos na globalni in evropski ravni zaznati umiritev rasti. Po ocenah Svetovne turistične organizacije (UNTWO) in Evropskega turističnega združenja (ETC) se bodo turistični prihodi na svetovni ravni letos gibali med 3 in 4 odstotki. Umiritev rasti v turizmu je posledica splošnega umirjanja v gospodarstvu – tudi napovedi za Slovenijo so bolj umirjene, čeprav še vedno optimistične, pojasnjujejo na STO.

Tudi letos spodbudne številke

V Sloveniji smo sicer v prvih petih mesecih letošnjega leta zabeležili več prenočitev in prihodov tako domačih kot tujih turistov, in sicer štiri odstotke več prihodov (več kot 1,8 milijona) in tri odstotke več prenočitev (več kot 4,6 milijona) kot v istem obdobju lani.

Prihodi domačih gostov so v primerjavi z lani višji za tri odstotke, tujih za pet, prenočitve domačih gostov so se povišale za en odstotek in tri pri tujih turistih. Prav tako se je dvignila vrednost izvoza potovanj v primerjavi z lanskim letom, in sicer v obdobju petih mesecev letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta beležimo 4,3 odstotno rast vrednosti izvoza potovanj (925,85 milijonov evrov).

V Sloveniji prevladujejo Avstrijci, Italijani in Nemci

Po deležu prenočitev v prvih petih mesecih prevladujejo gostje z naslednjih trgov:

Avstrija (več kot 135 tisoč prihodov in več kot 342 tisoč prenočitev),

Italija (več kot 208 tisoč prihodov in več kot 434 tisoč prenočitev) in

Nemčija (več kot 100 tisoč prihodov in več kot 260 tisoč prenočitev).

Foto: STA

Kot pojasnjujejo na STO, so od januarja do maja zabeležili tudi za pet odstotkov več hrvaških gostov (več kot 108.000 prihodov), ki so ustvarili za 4 odstotke več prenočitev (več kot 267 tisoč prenočitev).

Beležijo pa tudi veliko število turistov iz Madžarske (blizu 60 tisoč, kar je za okoli dva odstotka več kot v istem obdobju lani), iz Francije (več kot 28 tisoč, kar je za sedem odstotkov več), pa tudi trgov Velike Britanije, Srbije, Nizozemske, Ruske federacije, Češke republike, Poljske ...

V Ljubljani bolje ali vsaj podobno kot lani

V prestolnici podatkov za mesec junij še nimajo, statistika Turistično informacijskega centra (TIC), ki zajema 20 hotelov in dva hostla, pa kaže na 8,6 odstotno rast nočitev (zasedenost je bila skoraj 92 odstotna). Tudi podatki za prvo polovico julija so vzpodbudni, saj kažejo na enako število nočitev kot lani (zasedenost v prvi polovici julija 2019 je bila 88 odstotna).

V Ljubljani v tem času prevladujejo obiskovalci iz Italije, Španije in Francije. Foto: Thinkstock

Vse več turistov pride tudi izven glavne turistične sezone

Kot pojasnjujejo na ljubljanski turistični organizaciji, so dosegli cilj, ki so si ga zastavili - več nočitev izven sezonskih mesecev. Tako so v prvih štirih mesecih letošnjega leta obiskovalci opravili deset odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani.

Najbolj izstopa april, ko so zabeležili za kar 18 odstotkov več nočitev, maja pa se je rast umirila (povečanje za 3,9 odstotka). Največ nočitev so sicer v prvih mesecih opravili gostje iz Italije, Nemčije, azijskih držav, Srbije in Velike Britanije.

Hoteli na Obali si obetajo dobro sezono

Na Obali za zdaj večjih odstopanj ne vidijo. Kot so nam povedali v nekaterih portoroških hotelih, beležijo podoben obisk kot prejšnja leta.

Na Bledu že več turističnih postelj kot prebivalcev

Dobro turistično sezono si letos obetajo tudi na Bledu. V prvih šestih mesecih se je število nočitev v primerjavi z lanskim letom povečalo za pet odstotkov, junija za osem.

Nekoliko pa je zaskrbljujoča rast števila nastanitev, ki v zadnjih letih neprestano raste. V kraju je že med 8.700 in 8.800 turističnih postelj, precej tudi na račun občanov, ki so se v zadnjih letih odločili za sobodajalstvo. Število turističnih postelj tako že presega število prebivalcev, kar številnim povzroča tudi težave.

Na Bledu jim v turistično promocijo ni več potrebno vlagati, saj je destinacija že dovolj prepoznavna. Foto: Thinkstock

"Naš cilj ni kvantiteta, ampak kvaliteta," je povedal direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj in dodal, da si želijo, da bi lahko število turističnih postelj in prebivalcev vzdrževali na enakovredni ravni.

Prebivalci se izseljujejo in dajo svoja stanovanja raje v najem

"Pojav v tako majhnem turističnem kraju, kot je Bled, drastično spreminja demografsko in socialno podobo. Stalno prebivalstvo se izseljuje in namenja svoje nepremičnine oddajanju, stanovanjske soseske pa se spreminjajo v mešana območja za turizem, kar za sabo vleče več negativnih kot pozitivnih učinkov. Predvsem na področju prometa in druge komunalne opremljenosti in urejenosti, pa tudi z vidika občutka varnosti, udobja bivanja za stalne prebivalce in podobnega," so pred meseci težave opisali na tamkajšnji občini.

Glavna cilja, ki so si ju zastavili, so dosegli že lani

V slovenskem turizmu so sicer v lanskem letu že dosegli v aktualni turistični strategiji zastavljena cilja prihodov in nočitev. Prav tako uresničujejo cilj podaljšanja dobe bivanja gostov, povečuje se tudi vrednost izvoza potovanj.

"Osrednji cilj, ki smo si ga zastavili v Strategiji trajnostne rasti slovenskega 2017-2021, ostaja doseganje cilja štiri milijarde evrov iz naslova izvoza potovanj. Uresničevanje tega cilja zasledujemo z vzpodbujanjem razvoja in promocije turističnih produktov višje dodane vrednosti, to je produktov, ki gostom zagotavljajo 5-zvezdična doživetja, inovativnih in kreativnih turističnih produktov, vrhunskih gastronomskih in drugih doživetij, ki jih nudi Slovenija kot avtentična in edinstvena trajnosti zavezana turistična destinacija," ob tem pojasnjujejo na STO.

Kot dodajajo, je je Slovenija med tujo strokovno, medijsko in široko javnostjo tudi vse bolj prepoznana kot zelena destinacija s kakovostno turistično ponudbo in edinstvenimi doživetji, to pa na STO pripisujejo inovativnim in intenzivnim kampanjam, ki jih skupaj s turističnim gospodarstvom izvaja na izbranih trgih in med izbranimi ciljnimi skupinami.