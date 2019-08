Na Hrvaškem julija manj prihodov in prenočitev turistov

Na Hrvaškem so julija po prvih podatkih našteli 4,6 milijona prihodov in 30,5 milijona prenočitev turistov, kar je 1,2 odstotka manj prihodov in 1,5 odstotka manj prenočitev kot julija lani. Upad pa se po poročanju medijev ne odraža na hrvaških letališčih, ki beležijo rekordno število potnikov.

Čeprav gre za manjši mesečni upad, se lahko ta močno odrazi v celoletnih rezultatih, saj na Hrvaškem največ prenočitev beležijo prav julija in avgusta, je poročal hrvaški časnik Jutarnji list, ki je navajal prve ocene tamkajšnje turistične organizacije HTZ.

Po prvih sedmih mesecih je sicer po podatkih HTZ hrvaški turizem še vedno v plusu. V primerjavi z enakim obdobjem lani so namreč zabeležili 3,5 odstotka več prihodov turistov in odstotek več prenočitev. Skupaj je tako na Hrvaško od začetka leta do konca julija prispelo 11,5 milijona turistov, ki so ustvarili 56,8 milijona prenočitev.

Hrvaška letališča podirajo rekorde

Medtem ko v turističnih nastanitvah opažajo upad, pa rekorde podirajo hrvaška letališča. Samo pretekli konec tedna je na letališču Resnik v Splitu pristalo in vzletelo 220 letal z okoli 58 tisoč potniki. Julija so na splitskem letališču našteli 723.048 potnikov, s čimer je katerokoli hrvaško letališče prvič preseglo mejo 700 tisoč potnikov v mesecu dni.

Poleg splitskega je nov rekord podrlo tudi letališče v Dubrovniku. Na tem letališču so prvič v enem mesecu zabeležili več kot pol milijona potnikov. Kot poročanje Večernjega lista povzema hrvaška tiskovna agencija Hina, so jih našteli 514.723, medtem ko so jih julija lani beležili 474.643. Dubrovniško letališče je mejo 400 tisoč potnikov v mesecu dni prvič preseglo pred dvema letoma.

Močno rast prometa so imeli tudi na letališču v Zadru. Našteli so 145.364 potnikov, kar je 27,6 odstotka več kot julija lani. Na letališču v Pulju so julija našteli 184.832 potnikov, kar je skoraj 12.500 več kot julija lani, na reškem letališču pa so po prvih podatkih zabeležili 31.272 potnikov oziroma 8.500 več kot v enakem obdobju lani. Na zagrebškem letališču so julija zabeležili 366.242 potnikov, kar je 13 tisoč manj kot julija lani, še poroča Hina.