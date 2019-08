Na čelo Leka prihaja Robert Ljoljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nadzorni svet Leka je za predsednika uprave družbe imenoval dozdajšnjega globalnega vodjo za strategijo nabave za celotne Novartisove tehnične dejavnosti Roberta Ljoljo. Ta bo vodenje družbe prevzel prvega septembra, so sporočili iz Leka.

Po odhodu dozdajšnjega prvega moža Leka Zvoneta Bogdanovskega v pokoj je od letošnjega aprila družbo vodila petčlanska uprave, v kateri so Ksenija Butensko Černe, Ivan Durovčik, Marjan Novak, Andrej Pardo in Samo Roš. Nadzorni svet jim je podaljšal mandat do imenovanja novih članov uprave, o čemer bodo nadzorniki odločali na septembrski seji.

Ljoljo v Leku do zdaj opravljal več vodstvenih nalog

Ljoljo se je Leku leta 1993 pridružil kot študent, v družbi pa se je redno zaposlil leta 1997. V podjetju je opravljal več vodstvenih nalog, v Sloveniji pa je bil v zadnjih letih direktor oskrbe in nabave za Lek in Sandoz ter vodja Novartisovih poslovnih storitev.

Zadnjih 12 let je bil tesno vpet v Sandozovo in Novartisovo globalno mrežo, pred imenovanjem za predsednika uprave Leka pa je vodil globalno strategijo nabave za celotno Novartisovo proizvodnjo. Ljoljo je magistriral iz menedžmenta informacijskih sistemov, nato pa na Open University UK pridobil tudi naziv MBA.