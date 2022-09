Na Amazonu lahko enostavno zaslužite več plač vsak mesec in zato v Slovenijo prvič prihaja Ronny Marx!

Oglasno sporočilo

Amazon je velika priložnost za preproste ljudi, ki želijo dobro zaslužiti vsak mesec, in to z manj dela, kot ga imajo v službi. To zanima vse več Slovencev, ki zaradi tega potem pustijo tudi dobro plačano službo.

Ronny Marx

Prav tako je Amazon dobra priložnost tudi za podjetja, ki že imajo svoje izdelke in bi rada razširila svojo prodajo. Da bi uspelo vse več Slovencem, pa s pomočjo Amazona v Slovenijo prvič in verjetno zadnjič prihaja Ronny Marx, ki je eden najbolj znanih Amazonovih strokovnjakov na svetu. Pomagal je pri lansiranju že več kot deset tisoč izdelkov in svetoval tudi velikanom, kot sta Puma in L'Oréal.

Zakaj je Amazon sploh dobra priložnost za zaslužek tudi za Slovence?

Da bi zaslužili, lahko na Amazonu preprosto kupite cenejše izdelke, kot so npr. na Alibabi. Te vam potem pošljejo, vi pa jih začnete prodajati na Amazonu npr. v Nemčiji, ZDA, Italiji itd. Če pa že imate kakšen svoj izdelek, pa ga lahko hitro začnete prodajati na Amazonu. Izdelka, ki ga prodajate, sploh ni treba poslati v Slovenijo ali pošiljati strankam, za to tudi ne potrebujete skladišča, kajti Amazon pošilja vse izdelke neposredno kupcem in jih tudi skladišči. Tako ne potrebujte družbenih omrežij ali spletnih strani. Ta posel lahko opravljate kjerkoli, potrebujete le dostop do interneta. Ko je vaš posel na Amazonu postavljen, vam tedensko vzame le nekaj ur časa, z njim pa lahko zelo dobro zaslužite.

Primeri zaslužkov preprostih Slovencev, ki so prej imeli redne službe, in to le sedmih oziroma 30 dneh, ki že prodajajo izdelke na Amazonu prek spleta, in so to začeli šele pred kratkim:

Kdo je Ronny Marx, ki pride prvič v Slovenijo v živo pokazat Slovencem, kako do dobrega zaslužka na Amazonu?

Ronny Marx je eden najbolj znanih Amazonovih strokovnjakov na svetu, ki prihaja iz Nemčije. Prek Amazona je svetoval znanim podjetjem, kot sta Puma, L’Oreal. Je ustanovitelj Amazonove agencije "Infomarkets" ter organizator in moderator največje nemške tržne konference "Merchantday". Več kot 12 let je delal na področju e-trgovine, in to na različnih delovnih mestih. Sodeloval je pri optimizaciji več kot deset tisoč izdelkov na Amazonu. Še vedno vsako leto svojim strankam s pomočjo agencije, ki jo vodi, pomaga ustvariti neposredno povezavo z Amazonovimi kampanjami, vrednimi vsaj 30 milijonov evrov. In Ronny prvič prihaja tudi v Slovenijo, da bi pomagal številnim Slovencem ustvariti zaslužek na Amazonu.

Zakaj se morate udeležiti konference v živo z Ronnyjem v Ljubljani tudi vi?

13. oktobra bo na konferenci v Ljubljani glavni govorec Ronny Marx, ki je svetovno znan strokovnjak za Amazon. V Sloveniji se bo mudil prvič in verjetno tudi zadnjič. Poleg njega bo predaval tudi Slovenec, ki je ustvaril več kot polmilijardno prodajo in velja za pionirja slovenskega spleta.



Posebno obvestilo: Če s konferenco ne boste zadovoljni, vam bo organizator vrnil denar brez vprašanj.



Pridete lahko tudi s svojim računalnikom. Prav tako lahko karkoli vprašate oba glavnega govorca. Želimo odgovoriti na vsa vaša vprašanja.

Če še niste odločeni, ali je ta konferenca z Ronnyjem res prava za vas …

Eden najbolj uspešnih strokovnjakov Amazona na svetu in Slovenec, ki je prodal za pol milijarde evrov izdelkov, bosta 13. oktobra razkrila vse svoje strategije o spletnem zaslužku in spletni prodaji tudi popolnim začetnikom!

Izvedeli boste:

Kako zaslužiti na največji spletni trgovini na svetu − Amazonu − s pomočjo osebe, ki velja za eno najbolj uspešnih na svetu (Ronny Marx prihaja prvič in verjetno zadnjič v Slovenijo).

− Amazonu − s pomočjo osebe, ki velja za eno najbolj uspešnih na svetu (Ronny Marx prihaja prvič in verjetno zadnjič v Slovenijo). Napake, ki jih počnete, da ne zaslužite na spletu ali da ne prodate več.

ali da ne prodate več. Kaj najbolj vpliva v tem trenutku na spletni zaslužek in večjo prodajo na spletu (predaval bo tudi Slovenec Aljoša Domijan, ki je prodal za pol milijarde izdelkov in bo pokazal konkretne primere).

(predaval bo tudi Slovenec Aljoša Domijan, ki je prodal za pol milijarde izdelkov in bo pokazal konkretne primere). Prikaz konkretnih nasvetov na primerih za čim večji zaslužek ali spletno prodajo na spletu v letu 2022 ( tega vas žal niso naučili v šolah v Sloveniji ).

). Tudi za popolne začetnike, ki bi radi v letu 2022 ustvarili profit na spletu s pomočjo Amazona ali prodaje na spletu v Sloveniji.

s pomočjo Amazona ali prodaje na spletu v Sloveniji. Za tiste, ki bi radi v živo videli, kako prodajati prek spleta, da dobro zaslužite (predavatelja bosta odgovarjala na vsa vaša vprašanja).



