Mladi Slovenci, ki digitalizirajo krave

Trije podjetni mladi Slovenci so zaradi lastnih potreb razvili pametno ovratnico za krave, ki živinorejcem pomaga pri delu na kmetiji. Celoten projekt so do zdaj razvili in financirali sami.

"Naša pametna ovratnica je dejansko FitBit za krave. Torej pametna 'ura', ki spremlja kravo in njeno aktivnost ter obvesti kmetovalca o pomembnih dogodkih, povezanih s kravo," idejo projekta razloži član ekipe MooHero Urban Rotnik. "Ideja se je v malo drugačni obliki rodila pri nas doma na kmetiji že leta nazaj, ampak v začetku le kot programski produkt oziroma aplikacija za spremljanje krav brez te pametne ovratnice. Skozi čas pa je dozorela v to, kar je zdaj," začetke pojasni Rotnik.

Pametna ovratnica MooHero Foto: Tim Preininger

iKrave

S pametno ovratnico MooHero bodo kmetje lahko spremljali različne podatke o kravah, kot so prehranjevanje, prežvekovanje, hoja in "tek". Na podlagi teh podatkov bo programski del MooHero analiziral trende in kmete obveščal o stanju in aktivnostih posamezne krave. "Z našim produktom lahko kmetje hitreje zaznajo potencialno bolezen ali pa prihajajočo gonitev," dodano vrednost razloži Rotnik in doda, da je produkt namenjen predvsem živinorejcem, ki zaradi opravil zunaj hleva spregledajo pomembne dogodke, ki jih krava pokaže z obnašanjem.

Urban Rotnik med pritrjevanjem ovratnice MooHero na kravo Foto: Tim Preininger

Kupci že čakajo

MooHero trenutno testirajo na treh kmetijah, v izdelavi pa so tudi ovratnice za prodajo prvim kupcem. "Nekaj prednaročil že imamo," pojasni Rotnik, ki končni vir prihodkov za podjetje vidi v oddajanju ovratnic. "Prvi kupci bodo lahko kupili pametno ovratnico, sicer pa je naš ciljni poslovni model naročniški model. Zaračunavali bomo mesečno naročnino na kravo," razloži Rotnik. Trenutno še točna cena ni znana, bo pa za prve kupce precej ugodnejša, obljublja Rotnik.

Prva naročila od kupcev je ekipa podjetnikov že dobila. Foto: Tim Preininger

Kako bodo premagali konkurenco

Prav v poslovnem modelu ter enostavnejši uporabniški izkušnji za končnega uporabnika Rotnik vidi prednost pred obstoječimi rešitvami na trgu. "Kmet ne potrebuje nobene dodatne opreme, računalnika in podobno, naš sistem je popolnoma samozadosten, 'plug&play', bi lahko rekli," pojasni Rotnik, ki upa, da bo MooHero čez dve leti osvojil trge v Sloveniji in sosednjih državah. Po tem obdobju pa želijo aktivno prodajati tudi drugje po Evropi ter iskati prodajne poti tudi na druge celine.

Kdo je v ekipi

Ekipo MooHero sestavljajo Matija Stupar, Janez Turk in Urban Rotnik. Stupar skrbi za detekcijske algoritme ter analizo podatkov, Turk za same ovratnice, programsko opremo na ovratnicah ter prenos teh podatkov v oblak. Rotnik pa se osredotoča na programsko opremo na strežnikih, kjer se hranijo in obdelujejo podatki in nato posredujejo uporabnikom. Celoten projekt so do zdaj razvili in financirali sami.