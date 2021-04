Mladi milijarderji: nemški najstnik, norveški sestri in neuspešen študent

Štiri osebe, mlajše od 30 let, na seznamu milijarderjev revije Forbes so same ustvarile premoženje, ki ga imajo. Skupaj je na seznamu 10 mladih milijarderjev, katerih premoženje je ocenjeno na 29,5 milijarde dolarjev (slabih 25 milijard evrov), kar je 12 milijard dolarjev (skoraj 11 milijard evrov) več kot leto poprej. V nadaljevanju vam predstavljamo vseh deset najbogatejših oseb, mlajših od 30 let.

#1 Kevin David Lehmann

Starost: 18 let

Premoženje: 2,78 milijarde evrov

Izvor premoženja: dedovanje

Država: Nemčija

Kevin David Lehmann je 50-odstotni lastnik trgovske verige Drogerie markt (DM), ki je prisotna tudi v Sloveniji.

Conoce a Kevin David Lehmann, el multimillonario más joven del mundo 🤑



Con una fortuna valuada en 3 mil 300 millones de dólares, este joven alemán de 18 años heredó el 50% del negocio de su padre, la cadena de farmacias Drogerie Markt , también es emprendedor e inversionista. pic.twitter.com/MImYTSHquM — Quinta Fuerza (@QuintaFuerzaROO) April 7, 2021

#2 Wang Zelong

Starost: 24 let

Premoženje: 1,26 milijarde evrov

Izvor premoženja: dedovanje

Država: Kitajska

#3 Alexandra Andresen

Starost: 24 let

Premoženje: 1,18 milijarde evrov

Izvor premoženja: dedovanje

Država: Norveška

Kylie Jenner is no longer a Billionaire according to Forbes, making Norway's 23-year-old Alexandra Andresen the World's Youngest US Dollar Billionaire.



She became a Billionaire at age 19, when her dad gave her and her sister 42.2% of the stakes of his company, Ferd AS. pic.twitter.com/SfvSQxcPfP — World Publicist (@IsimaOdeh) May 29, 2020

#4 Katharina Andresen

Starost: 25 let

Premoženje: 1,18 milijarde evrov

Izvor premoženja: dedovanje

Država: Norveška

The youngest billionaires in the world are Norwegian heiresses Alexandra and Katharina Andresen, who are 21 and 22 years old https://t.co/wSaeFnOjzB #ForbesBillionaires pic.twitter.com/sTuctuBrna — Forbes (@Forbes) March 7, 2018

Sestri Alexandra Andresen (levo) in Katharina Andresen (desno)

#5 Austin Russell

Starost: 26 let

Premoženje: 2,02 milijarde evrov

Izvor premoženja: podjetnik, ustanovitelj Luminar Technologies

Država: ZDA

Russell je prekinil študij na ameriški univerzi Stanford in ustanovil podjetje Luminar Technologies, ki proizvaja senzorje in druge tehnološke rešitve za samovozeča vozila.

Austin Russell became a billionaire at the age of 25 after his self-driving car company Luminar went public in 2020.



Now he's trying to take on Elon Musk and Tesla. We talked to him:https://t.co/ekvHEMIOPU — MarketWatch (@MarketWatch) April 3, 2021

#6 Gustav Magnar Witzoe

Starost: 27 let

Premoženje: 3,7 milijarde evrov

Izvor premoženja: očetovo darilo

Država: Norveška

#7 Andy Fang

Starost: 28 let

Premoženje: 1,68 milijarde evrov

Izvor premoženja: podjetnik, soustanovitelj logističnega podjetja DoorDash, ki dostavlja hrano iz restavracij na dom

Država: ZDA

Alumni Andy Fang '10, co-founder of #DoorDash, is in the news with DoorDash's $40 mil bump in funding from KPCB! http://t.co/FlrPqxLcTy — Harker School (@harkerschool) March 27, 2015

#8 Stanley Tang

Starost: 28 let

Premoženje: 1,68 milijarde evrov

Izvor premoženja: podjetnik, soustanovitelj logističnega podjetja DoorDash, ki dostavlja hrano iz restavracij na dom.

Država: ZDA

#9 Sam Bankman-Fried

Starost: 29 let

Premoženje: 7,32 milijarde evrov

Izvor premoženja: podjetnik, kriptomagnat

Država: ZDA

Bankman-Fried je premoženje ustvaril v svetu kriptovalut. V lasti ima podjetje Alameda Research, ki upravlja 2,5 milijarde sredstev in platformo za trgovanje s finančnimi derivati kriptovalut FTX.

On the latest Odd Lots, Joe and Tracy speak with Sam Bankman-Fried, a former international ETF trader at the prop shop Jane Street Capital. Now he's building a crypto empire with his hedge fund Alameda Research as well as his own exchange called FTX https://t.co/cWsXyxH320 — Bloomberg (@business) April 1, 2021

#10 Jonathan Kwok

Starost: 29 letPremoženje: 2,02 milijarde evrovIzvor premoženja: dedovanjeDržava: Hongkong