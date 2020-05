Ministrstvo zavrnilo pritožbe Kemisa glede odklopa vode in elektrike ter prizidka

Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo tri pritožbe podjetja Kemis na odločbe gradbenega inšpektorata, in sicer glede odložitve odklopa vode in elektrike za podzemni rezervoar ter prenehanja uporabe prizidka. Delno odločbo za zaustavitev gradnje reciklažnega središča pa je ministrstvo odpravilo in jo vrnilo gradbenemu inšpektoratu v ponovno odločanje.

Gradbena inšpekcija je oktobra lani presodila, da je Kemisov podzemni rezervoar za požarno vodo, ki je bil zgrajen kot del novega protipožarnega sistema po požaru leta 2017, nezakonit objekt. Okoljski inšpektorat je zato ukazal odklop vode in elektrike zanj, poroča STA.

Ministrstvo zavrnilo pritožbe Kemisa, eno so vrnili v ponovno odločanje

V začetku letošnjega leta so inšpektorji presodili tudi v primeru drugih dveh objektov, in sicer so odločili, da je glavna stavba središča za predelavo odpadkov črna gradnja, prizidek k njej pa da nima uporabnega dovoljenja. Kemis se je na te odločitve pritožil. Predlagal je tudi odložitev izvršbe glede odklopa vode in elektrike.

Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ pritožbe glede odklopa vode in elektrike ter odločbe za prenehanje uporabe prizidka h glavni stavbi centra za predelavo odpadkov zavrnilo, so sporočili danes. Delno odločbo, s katero je bila Kemisu odrejena ustavitev gradnje glavne stavbe središča za predelavo odpadkov, zgrajenega po požaru, pa je ministrstvo odpravilo in vrnilo gradbenemu inšpektoratu v ponovno odločanje.

Kot so pojasnili na ministrstvu, je dejansko stanje vseh konkretno izvedenih gradbenih del še vedno neugotovljeno, od pravilnega in popolnoma ugotovljenega dejanskega stanja izvedenih gradbenih del pa sta odvisni tudi pravilnost in zakonitost izrečene sankcije. Gradbeni inšpektor bo moral namreč v primeru, da bo v dopolnitvi postopka sklenil, da je glavna stavba obstoječi objekt, na katerem so izvedli le rekonstrukcijska dela, zavezanki naložiti odstranitev le teh del kot nezakonito izvedenih gradbenih del.

O pravnomočnosti odločitve glede rezervoarja odloča upravno sodišče

Če pa bo inšpektor zavzel stališče, da je šlo pri gradnji glavne stavbe za novogradnjo, saj je bila po požaru preveč uničena, da bi lahko govorili o obstoječem objektu, pa bo naložil odstranitev objekta v celoti. Ni pa sporno, da se rekonstrukcija in nova gradnja objekta lahko začneta le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, je še odločilo ministrstvo.

O pravnomočnosti odločitve v odločbi glede rezervoarja, s katero je bil objekt tako na prvi kot tudi na drugi stopnji spoznan za nezakonitega, trenutno odloča upravno sodišče. Kot so prejšnji teden sporočili z vrhniške občine, je to že zavrnilo predlog Kemisa za izdajo začasne odredbe, po kateri bi se odreditev vseh ukrepov v zvezi z rezervoarjem za požarno vodo odložila, dokler ne bo sodba upravnega sodišča v primeru tožbe Kemisa proti odločbi okoljskega inšpektorata, da je objekt nezakonita gradnja, pravnomočna.

Vlada je aprila odločila, da je za izdajo uporabnega dovoljenja za prizidek pristojna vrhniška upravna enota. Tam so za STA prejšnji teden pojasnili, da glede zahteve za izdajo dovoljenja še niso odločili. Do začetka prejšnjega tedna prav tako še niso prejeli odločbe ministrstva glede pritožbe Kemisa na odločitev upravne enote, da se zavrže zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za rezervoar.