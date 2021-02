"Zaradi zmanjšanih prometnih tokov v času epidemije lahko bolj nemoteno obnavljamo in gradimo ceste ter drugo infrastrukturo, prav tako železnice in energetske projekte," je na novinarski konferenci poudaril minister Jernej Vrtovec. Kot je spomnil, ima ministrstvo prvič v zgodovini na voljo več kot milijardo evrov sredstev, večina tega denarja pa bo namenjena prometni infrastrukturi. "Največ za področje železnic, in sicer 509 milijonov evrov, za državne ceste pa bo šlo 289 milijonov evrov," je dodal, piše STA.

Vlaganje v energetiko in promet ključna za gospodarstvo

Vlaganja na področju energetike in prometa so po njegovem mnenju ključna za uspešnost in vitalnost slovenskega gospodarstva in tudi za blaginjo ljudi. Razvoj železniškega prometa je, kot je dejal, v zadnjih 20 letih močno zaostajal za razvojem železniškega prometa v drugih evropskih državah. "Če bomo želeli, da se bodo ljudje v prihodnje več odločali za vlak, namesto za osebna vozila, in če želimo, da tovor preusmerimo na železnice, potem bo v prihodnjih letih in desetletjih nujno obnoviti dotrajano železniško infrastrukturo in dograditi novo," je prepričan Vrtovec.

Na področju železniškega prometa na ministrstvu letos predvidevajo zaključek nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, nadgradnjo železniškega predora Karavanke, nadaljevali bodo tudi z nadgradnjo prog Maribor–Šentilj, Ljubljana–Kranj–Jesenice, in sicer na odsekih Podnart–Lesce–Bled in Kranj–Podnart. Kot je pojasnil minister, namreč promet tam zaradi nadgradnje železniškega predora Karavanke stoji, zato je ta čas zapore treba izkoristiti.

Razvoj železniškega prometa je, po besedah ministra, v zadnjih 20 letih močno zaostajal za razvojem železniškega prometa v drugih evropskih državah. Foto: STA

Veseli ga tudi skorajšnji začetek nadgradnje vozlišča Pragersko. "Gre za velik projekt, ki bo sofinanciran s 40 milijonov evrov evropskih sredstev in pomeni veliko dodano vrednost," je poudaril. Letos zaključujejo tudi z okoli 15 milijonov evrov vrednim razpisom za železniško postajo Grosuplje, ki bo popolnoma prenovljena, prav tako bodo med drugim začeli gradnjo postaje Domžale ter nadgradnjo postaj Ljubljana, Brezovica in Rakek.

"Obnovili bomo tudi železniško povezavo Divača–Ljubljana. Gradnja drugega tira med Divačo in Koprom je premalo za zasledovanje učinkovitosti in varnosti," je izpostavil Vrtovec in dodal, da je razpis za odsek Brezovica–Ljubljana, v sklopu katerega bodo obnovili tudi postajališče Tivoli, tik pred zaključkom. "S tem bomo izboljšali varnost, zgradili bomo tudi protihrupne ograje, objavili bomo tudi razpis za dela od Borovnice do Brezovice," je napovedal.

Slovenija mora biti povezana z regionalnimi središči

Vrtovec se je dotaknil tudi razpisa za glavna dela na drugem tiru od Divače do Kopra in dejal, da bi lahko izvajalca izbrali aprila, maja pa začeli gradbena dela. Ministrstvo za infrastrukturo je sicer skupaj z več deležniki pripravilo vizijo razvoja železniškega omrežja 2050+, ki jo bodo v kratkem tudi obravnavali na seji vlade.

"Slovenija mora biti dobro povezana, predvsem z nacionalnimi in regionalnimi središči," je poudaril. Če pa bodo želeli slediti strategiji, bo po ministrovih besedah ključna poenostavitev umeščanja železniške infrastrukture v prostor, zlasti regionalnih prog.

Po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca je eden ključnih sklepov strategije interventni zakon, ki bo omogočil lažje in hitrejše umeščanje regionalne železniške infrastrukture v prostor. Foto: STA

Po Vrtovčevih pojasnilih je eden ključnih sklepov strategije prav ta, da ministrstvo pripravi interventni zakon, ki bo omogočil lažje in hitrejše umeščanje regionalne železniške infrastrukture v prostor. "Takoj ko bomo strategijo sprejeli, bo ministrstvo v sodelovanju z drugimi deležniki zakon tudi pripravilo," je bil jasen.

Med ključnimi cilji strategije je izpostavil tudi povezavo med Ljubljano in Mariborom, zlasti del Ljubljana–Celje, kjer bi lahko imeli, po besedah ministra, vzpostavljeno hitro železniško povezavo." Trenutno potekajo aktivnosti za naročilo strokovnih podlag za to hitro povezavo. Cilj je 55 minut od Ljubljane do Maribora, in ob tem, da imamo novo povezavo, verjamem, da je to mogoče," je po poročanju STA dejal.

Začeli graditi velik logistični center v Sežani



Družba Log center A je začela v poslovni coni v Sežani urejati logistični center Log Center Adria. Zgrajeni bodo trije večji proizvodno-logistični objekti, največji bo površine več kot 50 tisoč kvadratnih metrov, uporabljal ga bo trgovec Tedi. Logistični center, ki ga prek v Sloveniji registriranega podjetja Log center A ureja avstrijska družba Go Asset, bo stal na zemljiščih, ki jih je prodala Družba za upravljanje terjatev bank. Od okoli 33 hektarov zemljišč je za pozidavo predvidenih 26 hektarov površine, preostali del bo pretežno namenjen ureditvi zelenega pasu, so danes sporočili iz družbe.



Zgrajeni bodo trije večji proizvodno-logistični objekti in pripadajoča infrastruktura. Konec januarja so začeli zemeljska dela in odstranjevanje vegetacije, za letos je predviden tudi začetek gradnje prvega in hkrati največjega objekta velikosti več kot 50 tisoč kvadratnih metrov.



Končni uporabnik prvega objekta bo Tedi, maloprodajna družba neprehranskih izdelkov s sedežem v Dortmundu v Nemčiji. Družba se je odločila, da bo zgradila nov mednarodni logistični center izven Nemčije. Predvidoma od leta 2022 bodo prek Luke Koper in centra v Sežani izvajali logistično in distribucijsko dejavnost za območje srednje in jugovzhodne Evrope.



Občina Sežana trenutno pospešeno vodi postopek spreminjanja občinskega lokacijskega načrta, kar bo omogočilo naslednje faze razvoja projekta, pravijo v Log centru A. Minister Vrtovec je konec januarja ob obisku Sežane dejal, da mora država zagotoviti primarno infrastrukturo za nemoten razvoj gospodarstva. "Občina Sežana ima zaradi bližine meje velik logistični potencial za še večji gospodarski preboj regije," je menil Vrtovec.



Go Asset se osredotoča na razvoj nepremičnin na področju logistike in maloprodaje. V zadnjih petih letih podjetje izvaja različne razvojne projekte z naložbami v Avstriji, Sloveniji in na Slovaškem v vrednosti več kot 200 milijonov evrov. V Slovenijo je vstopila leta 2018 z naložbama Log Center Maribor-Hoče in Log Center Adria v Sežani. Projekt v Mariboru, namenjen logistični in proizvodni dejavnosti, obsega območje velikosti šest hektarov in bo predvidoma zaključen v prihodnjem letu, so še sporočili. (STA)