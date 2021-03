Minister Počivalšek iskal rešitve ob napovedanem zaprtju tovarne v Ormožu #video

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je popoldne v Ormožu obiskal podjetje Safilo, katerega italijanski lastniki so v četrtek napovedali zaprtje tovarne očal do junija, zaradi česar bo brez dela ostalo skoraj 560 ljudi. Kot je povedal po sestanku, se je z vodstvom podjetja pogovoril o možnostih in morebitnih rešitvah za zaposlene.

Sestanka so se ob direktorju podjetja Andreju Mavsarju udeležili tudi župani Ormoža, Središča ob Dravi in Svetega Tomaža, prek videokonference pa so mu razloge za takšno odločitev, ki pomeni veliko socialno katastrofo za lokalno okolje, pojasnili tudi lastniki skupine Safilo iz Padove. Ti po njegovem tudi danes vztrajajo pri ukrepih, predstavljenih v četrtek, in napovedani časovnici, navaja STA.

Minister je želel pomiriti zaposlene

"Pred nami so zahtevne razmere, ki zahtevajo takojšen odziv, zato sem se nemudoma odzval in prišel v Ormož, da iz prve roke izvem, kakšne so perspektive in kaj lahko kot minister naredim za obstoj delovnih mest v regiji," je dejal Počivalšek in dodal, da želi zaposlene, ki se bojijo za svoje službe, pomiriti, čeprav se zaveda, da ne gre le za 557 delovnih mest, temveč tudi za družine zaposlenih, poroča STA.

Ob tem je poudaril, da so javne finance Slovenije stabilne, vlada pa ima na voljo dovolj sredstev za nadaljevanje ukrepov, ki ščitijo delovna mesta. Prizadevajo si za ohranitev slehernega delovnega mesta, zato so tudi postavili temelje za pomembne projekte in reforme, ki Slovenijo čakajo v prihodnjih mesecih. Spomnil je na osem zelo obsežnih paketov protikoronskih ukrepov, s katerimi je vladi že uspelo ohraniti večino delovnih mest in kondicijo gospodarstva, kar je po njegovem bistvenega pomena za hitro okrevanje po epidemiji.

Kakšne rešitve so na voljo?

Rešitve za zaposlene bodo šle v treh smereh, pri čemer je najslabša, da bodo morali vsaj začasno na zavod za zaposlovanje, pri čemer bodo preverili različne možnosti prezaposlitve delavcev v druga podjetja, prav tako pa se bodo trudili za to, da bi kakšen drug vlagatelj na tej lokaciji vzpostavil drugo ali podobno proizvodnjo. V kratkem času se nameravajo z italijanskimi lastniki srečati tudi v živo, zato verjame, da bodo našli primerno rešitev, poroča STA.

Ministrstvo za gospodarstvo je sicer zadnji dve leti Safilu namenjalo precej pozornosti. Med drugim so jih leta 2019 vključili v poseben program Nadaljnja rast in razvoj, prav tako so lahko izkoristili tudi nekatere državne ukrepe, ki jih je vlada pripravila kot pomoč podjetjem v obdobju epidemije.

O razmerah se je Počivalšek že pred prihodom v Ormož posvetoval tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo, zato verjame, da bo vlada naredila vse za rešitev razmer. Da je premier z dogajanjem seznanjen, so za STA potrdili tudi v njegovem kabinetu, kjer so dodali, da tudi sam zagotavlja pomoč države.

Ormoški župan Daniel Vrbnjak je pritrdil besedam ministra, da o konkretnih načrtih še ne morejo govoriti, saj so za vse skupaj izvedeli šele pred enim dnevom, so pa našli kar nekaj svetlih točk, zato verjame, da bodo lahko rešili čim več delovnih mest. Zelo pomembna se mu zdi tudi podpora premierja Janše, zato si obetajo dober koristne rešitve, še navaja STA.