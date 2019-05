MHP še do 6,68 odstotka Perutnine Ptuj

MHP je konec aprila s skupino Sij dosegel končno poravnalno ceno, po kateri bo odkupil preostale delnice Perutnine. Prvotno prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic je objavil konec marca. V njej je za delnico sprva ponudil 17,82 evra, a se je s Sijem že lansko jesen dogovoril, da lahko ceno delnice naknadno zviša. Nova ponujena cena je bila tako višja za 4,52 evra.

Največji dodatni delež so Ukrajinci odkupili od Kapitalske družbe (Kad), ki je po pisanju Dela tudi sprejela prevzemno ponudbo, s čimer se je država dokončno umaknila iz ptujske skupine. Za nekaj več kot pet odstotkov delnic bo prejela dobrih 13 milijonov evrov kupnine.

Ukrajinci za nakup odšteli 200 milijonov evrov

Po temeljitem premisleku in proučitvi možnih scenarijev je ponudbo sprejelo tudi Vseslovensko združenje malih delničarjev, od koder so sporočili, da lahko mali delničarji, ki so jih zastopali v sklopu programa Delniška opora ob okoli 200.000 evrov kupnine pričakujejo tudi dividende iz časa, ko so bile delnice še na ukinjenih registrskih računih pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD).

MHP je sicer prevzem ptujske skupine zaključil sredi februarja, ko je poslu zeleno luč prižgala Agencija za varstvo konkurence. Za večinski delež je takrat odštel 176,30 milijona evrov. Za tokrat prevzete delnice pa bo moral odšteti še okoli 20 milijonov evrov.

Novi lastniki sicer izvajajo presojo proizvodnih zmogljivosti Perutnine Ptuj in nameravajo kasneje v letošnjem letu razkriti celovit načrt posodobitve zainteresiranim deležnikom v Sloveniji in Londonu skupaj z vodstvom obeh podjetij.