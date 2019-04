Med prostim časom do lepih nagrad

Oglasno sporočilo

Kako se vam sliši? Med prostim časom rešite vprašalnik, izrazite svoje mnenje in ste za to celo nagrajeni.

Ko razmišljamo o tem, kako bi preživeli svoje popoldneve ali dolge zimske večere, se vedno vrtimo okrog podobnih idej: obisk fitnesa, gledanje televizije, branje, kino, gledališče in različni tečaji. Vse lepo in prav, a kaj ko od nas to zahteva precej časa in bolj ali manj veliko denarja.

Kdaj pa so nazadnje vas kaj vprašali? Zdaj lahko svoj čas izkoristite za to, da končno izražate svoje mnenje – in to celo tako, da vas nihče ne bo prekinjal, ocenjeval in kritiziral.

Kdaj ste nazadnje čisto po pravici povedali, kaj si mislite?

V razpravah ter ob obilici dogodkov in informacij, ki nas obkrožajo ves dan, si zelo težko vzamemo nekaj minut časa, oblikujemo svoja stališča, pozabimo na zunanje vplive in na pritiske javnosti ter končno povemo, kar nam leži na duši: pa naj bo to mnenje o političnem dogajanju v Sloveniji ali o ponudbi v najbližji živilski trgovini.

Tudi vi lahko postanete del javnega mnenja, in ko bodo naslednjič poročali o izsledkih spletnih javnomnenjskih raziskav, boste lahko ponosno prikimali, da ste tudi sami pustili svoj pečat. Kaj vam bodo grafi, ki izražajo mnenje večine, ali pečati na izdelkih v trgovinah, če pa veste, da to dejansko niste vi? Zakaj ne bi za spremembo stopili iz sence in prispevali k mnenju večine.

Včlanite se v spletni panel

Vam ni bil všeč oglas za vašo priljubljeno blagovno znamko? Imate predlog za izboljšanje določene storitve vašega mobilnega operaterja? Bi radi nekomu zaupali svoje (ne)zadovoljstvo s prodajnim postopkom v bližnji trgovini?

Mediana, inštitut za raziskovanje trga in medijev, vam ponuja priložnost, da postanete del spletnih članov, ki jih bo vključevala v naslednje spletne raziskave. Vaši podatki in odgovori bodo strogo zaupni, saj je inštitut v svojem delovanju zavezan kodeksu združenja tržno-raziskovalnih organizacij ESOMAR, s čimer vsem sodelujočih v raziskovalnih projektih zagotavljajo tajnost in varovanje osebnih podatkov.

Vaše mnenje bodo nagrajevali z vrednostnimi boni Za svoje sodelovanje v spletnih raziskavah boste na podlagi zbranih točk prejeli plačilo v obliki vrednostnih bonov za različne trgovine. Ali bi želeli povedati svoje mnenje, pohvalo ali kritiko in za to prejeti denarno nagrado? Edino, kar vas loči od začetka sodelovanja, je vpis vašega naslova e-pošte.

Naročnik oglasnega sporočila je Mediana d.o.o.