Marinblu v prisilni poravnavi

Podjetje Marinblu, zoper katerega je Delavska svetovalnica junija lani vložila kazensko ovadbo zaradi suma kršenja pravic delavcem, tožilstvo pa novembra lani obtožnico, je od sredine aprila v prisilni poravnavi. Predlog sta vložila lastnika Boris in Rozana Šuštar, ker je družba insolventna. Upniki imajo čas za prijavo terjatev do 15. maja.

Okrožno sodišče v Kopru je postopek na predlog družbe, ki jo vodi Rozana Šuštar, začelo 14. aprila in za upravitelja imenovalo Mirana Kosa. Družba je v načrtu finančnega prestrukturiranja navedla, da podjetje iz Kozine za proizvodnjo, predelavo in trženje predvsem svežih rib tekoče zdravo posluje, ima kupce in vzpostavljen trg, izhaja iz objav na spletni strani Ajpesa.

Družba - ta je v nekaj več kot 97-odstotni lasti Selee, ki je v lasti Marinbluja, zakonca Šuštar pa imata v vsaki po nekaj več kot odstotek - je po navedbah direktorice zašla v težave zaradi prijave konkurenčnega podjetja, da prodaja izdelke dvomljive kakovosti zaradi nehigienskih razmer. Nato so se pojavile obtožbe glede zlorabe nepovratnih sredstev ter napad na družbo z očitki o izkoriščanju in neplačevanju delavcev, je med drugim zapisano v obrazložitvi.

V družbi trdijo, da pristojne službe niso odkrile nobenih nepravilnosti, da nimajo neporavnanih obveznosti do delavcev in da nimajo odprtih civilnih tožb s strani delavcev. Kljub temu pa so iz podjetja umaknile nekatere banke, dobavitelji in nekateri kupci. "Pomembno pa je, da ključni kupci podjetje podpirajo ter so v pričakovanju selitve delavcev na novo lokacijo, kar bo povečalo proizvodnih zmogljivosti podjetja," so zapisali.

Dva milijona evrov subvencij želita obdržati

A kot piše portal Necenzurirano, želita zakonca Šuštar s predlogom prisilne poravnave od upnikov odpis velike večine dolga, kar bi jima omogočilo, da obdržita dva milijona evrov subvencij iz evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, namenjenih za nov proizvodni obrat v Izoli. Za njegovo dokončanje potrebujeta čas in denar, če jima ne bo uspelo, bosta morala pomoč vrniti.

Necenzurirano opozarja, da je podjetje s plačevanjem računov zamujalo po več mesecev že med epidemijo covida-19 ter da je več kot polovica lanske izgube posledica spodletele prodaje poslovne stavbe na Kozini, saj je gradbeno podjetje Štolfa odstopilo od pogodbe in zahteva vračilo skoraj pol milijona evrov predujma. Portal ob tem poroča, da zakonca Šuštar na prestižni lokaciji nad Izola gradita vilo, za kar sta lani najela 400.000 evrov bančnega posojila.

Upnikom dolgujeta tri milijone evrov

Marinblu ima več kot 100 upnikov, ki jim dolguje nekaj več kot tri milijone evrov. Imetnikom navadnih terjatev ponuja 15-odstotno poplačilo do konca leta 2027, pretvorbo terjatev v kapital ali stečaj, v katerem bi bili nezavarovani navadni upniki po oceni poplačani v deležu nekaj nad 12 odstotkov.

Zoper družbo je koprsko okrožno državno tožilstvo novembra lani na Okrožno sodišče v Kopru vložilo obtožnico, ki jo je vložilo še zoper dve fizični in eno pravno osebo zaradi kaznivih dejanj kršitve temeljnih pravic delavcev in ponareditve ali uničenja poslovnih listin.