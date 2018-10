Marina Portorož ima novega lastnika. Prihaja iz Slovenije.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po več mesecih zavlačevanja in pravnih zapletov je skupina DZS vendarle zaključila postopek prodaje največje slovenske marine. Kdo je njen novi lastnik in kakšne načrte ima z njo.

Prvi mož Adventure Holding Aleš Škerlak je včeraj z direktorjem Term Čatež Bojanom Petanom podpisal pogodbo o nakupu Marine Portorož. Koliko so zanjo iztržile Terme Čatež, ni znano. Zavezujoče ponudbe pa naj bi se gibale pri okrog 21 milijonih evrov.

Novi lastnik največje slovenske marine, kjer jahte privezujejo domači in tuji premožneži, ima v lasti tudi večinski delež družbe Nautički centar Liburnia, ki upravlja s suho marino na otoku Krk s 350 suhimi privezi.

Škerlak je pojasnil, da je bila eden od pogojev za sklenitev pogodbe tudi ureditev razmer med Marino Portorož in občino Piran. Sporazum in nova koncesijska pogodba po njegovih besedah zagotavljata številne koristi in varujeta javni interes, na drugi strani pa odpirata nove razvojne priložnosti za Marino Portorož.

Že kupili Big Bang

Adventura Holding je v rokah poslovneža Darka Klariča, ki že ima v lasti oglaševalsko podjetje Media Publikum in največjo zasebno mrežo avtobusnih prevoznikov pri nas, ki posluje pod enotno blagovno znamko Nomago. Pred tedni je za 18 milijonov evrov kupil tudi Big Bang, največjega slovenskega trgovca s tehničnim blagom.

Aleš Škerlak, direktor Adventure Holding Foto: STA Prevzema Marine Portorož se je sicer lotil skupaj s partnerjem - podjetjem Glen, ki so ga ustanovili menedžerji Lesnine na čelu z Bojanom Papičem. Ti se v zadnjih letih ukvarjajo z vlaganjem v velike nepremičninske projekte in finančne naložbe.

Tik pred zdajci presenečenje s Hrvaške

Še pred mesecem dni je kazalo, da se bo prodajni postopek še enkrat več zapletel. V igro za nakup Marine Portorož se je namreč tik pred dvanajsto vključil še en ponudnik – hrvaška državna družba Adriatic Croatia International (ACI), lastnica 22 marin ob Jadranskem morju. Avgusta je po naših informacijah že začela tudi s skrbnim pregledom Marine Portorož.

Naši hrvaški viri so nam tedaj zatrdili, da gre za manever, ki je zagotovo usklajen z vrhom hrvaške države na čelu s predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem. Vendar se ACI na koncu do izteka roka ni odločil za oddajo zavezujoče ponudbe.

Spomnimo, da so Terme Čatež pod vodstvom Petana v zadnjih letih že nekajkrat začele prodajo Marino Portorož in na zahtevo bank upnic poskušale najti zanjo bolj ustreznega strateškega lastnika. Toda prodaja je vselej padla v vodo. Zdaj so vztrajale pri prodaji.