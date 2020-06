Luksuz v središču Ljubljane: najdražje stanovanje prodano za vrtoglavo ceno #foto

Družba Reinteburg, ki je pred kratkim ponovno odkupila celoten projekt v središču Ljubljane med Gosposvetsko in Župančičevo ulico, kjer je nekoč stal Kolizej, je pred kratkim začela izkop gradbene jame. Kot je pred dnevni dejal direktor družbe Matej Sodin, pravnomočno gradbeno dovoljenje pričakuje avgusta oziroma septembra.

Na mestu, kjer že skoraj desetletje zeva luknja, bo v projektu, imenovanem Schellebrug, 125 stanovanj, sestavljen pa bo iz dveh stavb, sedemnadstropne palače in petnadstropne vile. Skupna vrednost projekta je ocenjena na okrog 90 milijonov evrov, pod objektom pa je načrtovana garažna hiša. Cena stanovanj se razprostira od pet do osem tisoč evrov za kvadratni meter, brez DDV.

Najdražje stanovanje že prodali

Stanovanja se bodo dražila z nadstropji, najdražje pa bo v zadnjem, sedmem nadstropju. Stanovanje bo imelo 340 kvadratnih metrov neto površine, ob tem pa mu pripada 245 kvadratnih metrov zunanjih površin. Kot je dejal Sodin, so stanovanje, za katerega je treba skupaj z davkom odšteti skoraj pet milijonov evrov, že prodali. Kupec je Slovenec, ki bo prihodnji teden plačal desetodstotno aro, nato pa po pogodbi še preostanek.

V dveh mesecih bi lahko prodali že 30 odstotkov stanovanj

Sodin pričakuje, da bodo vsa stanovanja prodali v štirih letih oziroma do konca gradnje. "Začetni odziv je dober. V dveh mesecih bi imeli lahko prodanih okrog 30 odstotkov vseh stanovanj," nam je še povedal Sodin. To ob preračunu pomeni 70 stanovanj.

Projekt na gradbišču, ki že več let kazi podobo prestolnice, naj bi bil po besedah Sodina končan konec leta 2022, kupci pa bodo lahko stanovanja prevzeli od pomladi leta 2023.

Saga o projektu Kolizej

Jože Anderlič je na območju nekdanjega Kolizeja najprej snoval gradnjo koncertno-operne dvorane, luksuznega hotela in stanovanjsko-poslovne soseske, a je 140 milijonov evrov vreden projekt ostal na papirju.

Zaradi zapletov z dovoljenji oziroma omejitvami pri gradnji je moral spremeniti načrte in leta 2015 napovedal 65 milijonov evrov vredno stanovanjsko sosesko višjega cenovnega razreda. Južnoafriški sklad Greenbay je zemljišče in projekt za gradnjo palače in prestižne vile kupil leta 2016 od družbe Tivoli projekt, ki je bila v lasti Anderličeve družbe. Greenbay se je maja 2018, po dveh letih čakanja na gradbeno dovoljenje, naveličal in zemljišče prodal. Lastnik projekta in zemljišča je zdaj podjetje Tivoli, v katerem so po podatkih poslovnega asistenta bizi.si direktorji Tina Anderlič Jelenc, Jože Anderlič in Matej Sodin.

Kolizej od leta 2007 do danes: