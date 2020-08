Lastniški premiki: Marina Portorož kupuje delnice DZS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se je zaključila skupščina družbe DZS, enega naših največjih trgovcev s pisarniškimi in šolskimi potrebščinami. Gre za krovno družbo skupine DZS, katere del so med drugim Terme Čatež, časnik Dnevnik in Marina Portorož.

Delničarji so se na skupščini seznanili, da bilančna izguba za leto 2019 znaša 27,8 milijona evrov. Skupščina je med drugim za člana nadzornega sveta z mandatom do konca avgusta 2024 imenovala Blaža de Costo.

Marina Portorož kupuje delnice DZS

A bolj pomembni od dogajanja na sami skupščini so bili dogodki pred enim tednom. Kot opozarjajo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev, katerih predstavnik je Kristjan Verbič, je skupščina družbe INTARA, ki je 3,73-odstotni lastnik DZS, prejšnji petek odločala o soglasju k prodaji vseh svojih delnic v podjetju DZS Marini Portorož, katere 100-odstotni lastnik so Terme Čatež.

Zanimivo je, da je DZS s slabim 46-odstotnim deležem največji delničar Term Čatež, ki pa so s 34,33 odstotka največji delničar DZS.

Največji delničarji DZS po podatkih na dan 31. 12. 2019.

Gre za sklepanje posla s povezano osebo?

Verbič je kot predstavnik malih delničarjev, ki imajo v družbi INTARA 0,09-odstotni delež, ob pregledu pogodbe opozoril na neustrezen način prodaje, saj ni bilo na primer dražbe ali primerljivega javnega zbiranja ponudb, hkrati pa bi pri prodaji lahko šlo za sklepanje posla s povezano osebo, saj je kupec iz kroga DZS.

Lastniška struktura Term Čatež. Zaradi tega bi lahko prišlo do prikritega ali celo prepovedanega vračila vložka – s tem v zvezi je VZMD naknadno pridobil tudi pravno mnenje, ki temu pritrjuje ter hkrati ugotavlja problem plačilnih pogojev, saj z uveljavitvijo pogodbe Marina Portorož postane imetnik delnic že po plačilu prvega obroka kupnine, medtem ko pa bo celotna kupnina plačana šele po poteku devetih let.

Odločil se je za sodno pot

Ker njegova opozorila na skupščini niso bila slišana, se je Verbič odločil za sodno izpodbijanje pogodbe o prodaji.

Pri tem je treba izpostaviti, da je tudi družba M1, naslednica nekdanje Pooblaščene investicijske družbe (PID), Marini Portorož prodala vseh svojih 11,69 odstotka delnic DZS.