Lastniki nepremičnin, pozor! To vas bo od četrtka stalo tudi 600 evrov. #video

Lastniki nepremičnin, ki še niso uredili podatkov o svojih nepremičninah, imajo za to čas le še do četrtka. Če morate pri hiši spremeniti podatke o legi, obliki stavbe, dejanski rabi delov hiše ali letnici gradnje, vas bo to od 22. novembra stalo precej več kot do zdaj. Po novem boste namreč morali pri geodetu naročiti elaborat, za katerega lahko odštejete tudi do 600 evrov.

Doslej je za ureditev meje parcel, vpis stavbe v kataster stavb, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo ali ureditev podatkov v registru nepremičnin zadostovala izpolnitev vprašalnika na geodetski upravi ali na spletu.

Po novem boste morali pri geodetu naročiti elaborat, kar vam bo vzelo več časa pa tudi več denarja, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Elaborat izdela geodet, ta mora najprej priti do vaše nepremičnine in določiti njeno lego v naravi, pa naj gre za osebno rabo ali za namen prodaje. "Izmeriti moramo zunanjost hiše. To pomeni, da moramo posneti vogalne točke objekta, kvadraturo prostorov, višino objekta in širino kapi," je pojasnil geodet Tomaž Skubic iz podjetja Geodetske meritve.

Geodet prizmo prisloni na vogal hiše in njeno točko posname s tahimetrom. Točke se zabeležijo v računalnik, od koder jih geodet vnese v sistem in sistematično obdela. Obris objekta bo viden na zemljevidu kljub temu, da stavbe tam še ne bo.

Drugi del meritev pomeni merjenje nepravilnih oblik stavbe in notranjih prostorov, kar geodet opravi z laserskim merilnikom. Tako dobi podatke o velikosti sob, pralnice, garaže, kurilnice, kar je pozneje vse dostopno v katastru.

In kdaj je pravzaprav treba vrisati stavbo v kataster? "Po novi zakonodaji je določeno, da stavbo v enem mesecu po končani gradnji vrišemo v kataster in vpišemo v kataster stavb. Če se tega ne stori, je za posameznika predvidena kazen," je pojasnil Skubic.

Kazni v tem primeru niso majhne, so poročali v oddaji Dan. V primeru neevidentiranja stavbe v katastru stavb globa za posameznike znaša od 300 do 1.500 evrov, v primeru neevidentiranja sprememb pa od 100 do 700 evrov. Izdelava elaborata seveda ni zastonj. Cene na trgu so od 300 do 600 evrov.