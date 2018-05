Kriminalisti ugotovili polmilijardno preplačilo Teša 6

Policija v poročilu preiskave neuradno potrjuje, da so vodilni v termoelektrarni zgradili prevelik blok glede na zaloge premoga v velenjskem premogovniku, je poročal Pop TV. Iz pregledanih elektronskih sporočil in analize zaseženih dokumentov pa naj bi izhajalo tudi, da so omenjeni zavajali s podatki, da ni bilo mogoče zgraditi manjšega in cenejšega bloka, ter ves čas prirejali podatke.

Policija je pregledala tudi cene primerljivih elektrarn po svetu in ugotovila, da jih je isti proizvajalec v tujini zgradil za manj denarja kot v Sloveniji.

Kot je še poročal POP TV, je šla policija v dopolnitev kazenske ovadbe, ki so jo sicer že pred leti vložili zoper nekdanje volilne v Tešu in vse, ki naj bi jim pomagali pri kaznivih dejanjih. Neuradno naj bi policisti zdaj le še podkrepil obremenilne dokaze v aferi.

Podatki iz Švice ob tem potrjujejo, da naj bi Alstom za podkupnine v Sloveniji namenil tri milijone evrov, najmanj 870 tisoč evrov nezakonitih provizij naj bi po ugotovitvah preiskovalcev dobil tudi nekdanji direktor Uroš Rotnik.