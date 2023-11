Kranjski kriminalisti zaradi ropa prijeli dva moška

Kranjski kriminalisti so uspešno preiskali sobotni rop. Prijeli so dva moška, ki sta po njihovih ugotovitvah v soboto popoldan na javnem kraju pretepla 55-letnega moškega in mu vzela kolo. Enega izmed storilcev, ki je bil predhodno že obravnavan za različna kazniva dejanja, so privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanj odredila pripor.

Kranjski policisti so bili o ropu obveščeni v soboto okoli 14. ure. Opravili so ogled kraja dogodka in z zbiranjem obvestil ter pregledom širše okolice izsledili in prijeli 36 ter 40 let stara storilca in našli ukradeno kolo, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.

Kot so pojasnili, so obema odvzeli prostost in zoper njiju odredili pridržanje. Oba sta utemeljeno osumljena kaznivega dejanja ropa, za katerega je predpisana kazen od treh do 15 let zapora. Ukradeno kolo so policisti vrnili oškodovancu, ki je bil v napadu lahko telesno poškodovan.

40-letnega osumljenca, ki je bil predhodno že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja kazniva in kazniva dejanja povezana s prepovedano drogo, so policisti privedli k dežurni preiskovalni sodnici pristojnega sodišča, ki je zanj odredila pripor.