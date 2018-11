Kriminalisti ovadili nekoč najbogatejšega Slovenca

Iz policije so danes sporočili, da so na okrožno državno tožilstvo v Celju vložili kazensko ovadbo zoper tri fizične osebe zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja.

Po naših informacijah gre za Mirka Tuša, lastnika trgovske verige Tuš, njegovo soprogo Tanjo Tuš in enega od nekdanjih direktorjev družbe Engrotuš.

NPU Mirku Tušu očita, da je skupaj s soprogo Tanjo Tuš pridobil 29 milijonov evrov premoženjske koristi pri prenosu blagovnih znamk izven dosega upnikov na podjetje v Hongkong, s čimer je zlorabil svoj položaj.

Zakaj je odtujitev sporna

Banke upnice že dlje časa prodajajo svoje terjatve do skupine Tuš, njihov kupec pa bi z njihovo pretvorbo v kapital postla novi lastnik tretje največje trgovske verige v državi. A Mirko Tuš je s sporno odtujitvijo blagovnih znamk Engrotuša v roke dobil vzvod, s katerim lahko novemu lastniku Skupine Tuš povzroči nemalo težav.

Lastništvo blagovnih znamk mu namreč omogoča, da lahko:

novemu lastniku trgovin prepreči uporabo blagovne znamke Tuš,

od njega zahteva visoko nadomestilo oziroma odškodnino za njeno uporabo ali

postavlja različne zahteve: ali po solastniškem deležu ali za to, da ostane na položaju direktorja.

Sume kaznivih dejanj so lani naznanile prav SID Banka, Gorenjska banka in NLB, večje upnice skupine Tuš.

Blagovne znamke prenesel izven dosega rok upnikov

Kot smo razkrivali na Siol.net, sta zakonca Tuš že leta 2011 blagovne znamke Engrotuša prenesla nase. Po ugotovitvah NPU za to nista plačala ničesar, sta pa prišla do več kot 19-milijonske premoženjske koristi.

Pozneje, ko so banke vse glasneje razmišljale o tem, da bi iz Engrotuša odslovile Mirka Tuša in tretjo največjo trgovsko verigo v državi prodale, pa sta se zakonca Tuš odločila za nov manever.

Foto: STA Leta 2016 sta v Hongkongu, nekdanji britanski koloniji na Kitajskem, ustanovila podjetje Tus Global Group, na katerega sta prenesla blagovne znamke Engrotuš, med njimi ključno blagovno znamko Tuš. Tudi preiskava NPU je pokazala, da je podjetje v prikriti lasti zakoncev Tuš.

Pozneje sta lastništvo podjetja iz Hong Konga in s tem blagovnih znamk prenesla v Luksemburg. "To sta storila z namenom, da s pranjem denarja zakrijeta ali poskusita zakriti njegov izvor in da se nadalje zakrijejo sledovi izvora ter onemogoči identifikacija imetnika tega premoženja," so danes sporočili iz policije.

S tem sta zakonca Tuš v kot spravila ne le banke, ki so njun trgovsko-zabaviščni imperij kljub prezadolženosti več let ohranjale pri življenju, ampak tudi bodočega lastnika trgovin, ki mu bodo banke prodale delež.