Koronavirus hromi svetovno gospodarstvo

Izbruh koronavirusa po svetu za seboj pušča posledice tudi na gospodarstvu in mednarodnih trgih. Po ocenah Azijske razvojne banke (ABD) bi lahko ta povzročil do 374 milijard dolarjev globalne škode.

Azijska razvojna banka (ABD) je pripravila več scenarijev. Najboljši predvideva, da bo izbruh zajezen in bodo vse omejitve umaknjene do konca marca. Najslabši scenarij vključuje podaljšani izbruh s šestmesečnimi omejitvami. Najmanjša škoda je tako ocenjena na 77 milijard dolarjev oz. 0,1 odstotka globalnega bruto domačega proizvoda (BDP), je navedla banka. Maksimalna škoda pa je postavljena pri 0,4 odstotka globalnega gospodarstva. Ta scenarij škodo ocenjuje na 156 milijard dolarjev oz. 0,2 odstotka globalnega BDP.

Dve tretjini škode naj bi nosila Kitajska, ki je do zdaj tudi najbolj občutila izbruh virusa. V tej državi bi lahko učinek znašal 237 milijard dolarjev oz. 1,7 odstotka njenega BDP. Preostale azijske države v razvoju bi v primeru najslabšega scenarija izgubile 42 milijard dolarjev oz. 0,5 odstotka svojega BDP. Najbolj prizadete azijske države naj bi bile tiste, ki so močno odvisne od turizma ali gospodarsko zelo odvisne od Kitajske, na primer Mongolija, Filipini, Singapur in Vietnam, poroča STA.

Tečaj evra v primerjavi z dolarjem stagnira

Epidemija novega koronavirusa tudi danes potiska navzdol tečaje vrednostnih papirjev na pomembnejših borzah v Evropi. Občuten četrtkov padec indeksov na Wall Streetu daje vlagateljem jasno vedeti, da vrhunec krize, predvsem pa posledice koronavirusa na gospodarstvo še zdaleč niso dosegli vrhunca.

Foto: Reuters

Tečaj evra v primerjavi z dolarjem stagnira pri okoli evro za 1,1232 dolarja. Vlagatelji pričakujejo, da bo Evropska centralna banka, ki ima zasedanje prihodnji teden, znižala ključno obrestno mero, tako kot je to pred kratkim storila ameriška centralna banka, navaja STA.

Tudi evropska industrijska velesila močno občuti posledice epidemije. Čeprav so nemška podjetja v začetku leta dobila občutno več naročil kot konec leta 2019, gre le za kratkotrajno rast. Analitiki zaradi hitrega širjenja virusa že za februar napovedujejo opazno zmanjšanje naročil.

Koronavirus vpliva tudi na nemško gospodarstvo

Kot so danes sporočili iz zveznega statističnega urada v Wiesbadnu, se je obseg naročil nemških industrijskih podjetij januarja povečal za 5,5 odstotka v primerjavi z mesecem prej. To je najvišja rast od sredine leta 2014. Nemško ministrstvo za gospodarstvo in ekonomisti pa so zaradi vse večjega bremena, ki ga podjetjem prinaša širjenje koronavirusa, zadržani s pretirano hvalo statističnih podatkov.

Foto: Printscreen Zimbio

Treba je počakati, kakšne bodo posledice virusa, so povedali na ministrstvu. Ekonomisti pravijo, da bo industrija februarja virus močno občutila in nemško gospodarstvo se bo kljub dobremu začetku leta v prvih treh mesecih letos rahlo skrčilo, piše STA.

Podražilo se je tudi zlato

Strm padec tečajev vrednostnih papirjev zaradi širjenja koronavirusa po svetu in padanje donosnosti obveznic sta potisnila cene zlata na najvišjo raven po letu 2013. Zjutraj je bilo treba na borzi v Frankfurtu za unčo zlata odšteti 1.690 dolarjev. V nadaljevanju trgovanja se je cena spustila do 1.687 dolarjev.

Zaradi velike negotovosti glede vpliva virusa na gospodarsko aktivnost in finančne trge ter še naprej padajočih obrestnih mer je analitik Carsten Fritsch prepričan, da cene zlata še niso dosegle vrha.

Virus hromi svetovni turizem

Epidemija koronavirusa je močno prizadela predvsem turistični sektor, saj po vsem svetu poročajo o odpovedih aranžmajev. Avstrijski hotelirji lahko pri tem računajo na pomoč države, ki bo prevzela poroštvo za posojila zanje v višini do 100 milijonov evrov, je danes sporočila ministrica za turizem Elisabeth Köstinger.

Foto: Thinkstock

S poroštvom želi vlada hotelom omogočiti nujno potrebno likvidnost, ki jo zaradi velikega upada prihodkov le stežka zagotavljajo. Do pomoči bodo upravičeni vsi, ki bodo dokazali, da so jim prihodki v primerjavi z enakim obdobjem lani upadli za najmanj 15 odstotkov.

V Butanu, kjer so pred kratkim zaznali prvi primer okužbe, pa so pristojni začasno prepovedali vstop vsem turistom. Dva tedna v Butan ne sme vstopiti noben turist, je danes sporočila vlada, še navaja STA.