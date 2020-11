Koronakriza: pomoč malim in srednje velikim podjetjem

V poslovnem svetu je prilagodljivost nepredvidljivim situacijam zelo pomembna. Dogodki, ki smo jim trenutno priča, zahtevajo hitro in odgovorno ukrepanje. A voditi posel iz domače, virtualne pisarne ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Malim in srednje velikim podjetjem je pri tem lahko v veliko pomoč pravi poslovni partner .

Podjetja, ki z delom od doma nimajo izkušenj, so v tem obdobju gotovo postavljena pred velik izziv, ki zahteva hiter odziv. Virtualne pisarne je treba postaviti tako, da delo poteka nemoteno ali celo boljše in produktivnejše od ustaljenega.

Porast dela od doma je bil do pred kratkim posledica predvsem udomačene digitalizacije delovnih procesov in novih oblik zaposlovanja. Svoje sta v letošnjem letu dodali koronakriza in trenuten položaj, v katerem smo tako rekoč prisiljeni ostati in delati od doma. Jasno, predvsem tisti, ki jim način dela to omogoča.

Na delo od doma je še do nedavnega večina gledala z enega zornega kota. Zdi se, da je koronakriza spremenila tudi koncept dela od doma, pri katerem so številni do pred kratkim videli zgolj in predvsem pozitivne plati in radosti (ne razumite narobe, teh gotovo ni malo), a so v isti sapi pozabljali na številne izzive te organizacijske spremembe. Razmere in prilagoditev na "prisilno" delo od doma so razkrile marsikatero pomanjkljivost Slovencev, tako pri procesih kot tudi pri sami infrastrukturi. Delo od doma je zahtevnejše, kot se sliši, pa ne samo s psihološkega vidika.

Na srečo imate z razvojem tehnologije na voljo različne možnosti, s katerimi lahko bolj ali manj uspešno nadomestite klasično delo v pisarni. Ključno je, da poskušate izkoristiti vse tehnološke potenciale in se jim prilagodite.

Telekom Slovenije vam z različnimi rešitvami omogoča nemoteno poslovanje, vašim zaposlenim pa varno in stabilno poslovno okolje ter dober in hiter internet. Paket Poslovni net, ki je do konca leta 2020 na voljo po akcijski ceni, vsebuje številne sodobne tehnološke prednosti, ki lahko malim in srednje velikim podjetjem poenostavijo poslovni vsakdan ter omogočijo povezanost, ustvarjalnost ter delo kjerkoli in kadarkoli.

Hitra in varna internetna povezava – temelj za učinkovito delo od doma

Medtem ko so nekateri zaposleni že prej vsaj del časa delali od doma, nove razmere in prehod na delo od doma drugim predstavljajo izziv. Tudi kar zadeva komunikacijo z zaposlenimi in poslovnimi partnerji prek videosestankov in videokonferenc. Ključ je še vedno v povezanosti. Skoraj v vsakem poslu so večji sestanki enkrat tedensko, manjši pa vsakodnevno. Pogostost sestankov prilagodite potrebam posamezne panoge, a boste ne glede na vrsto posla le z redno komunikacijo zagotovili nemotene delovne procese. Pri tem vam je lahko v veliko pomoč orodje Teams, ki ga uporabljajo tudi naši šolarji pri pouku na daljavo in pri katerem boste kmalu, če seveda že niste, ugotovili, da je uporaba preprosta. Še vedno pa se lahko kje zalomi.

Delo od doma ne prinaša samo udobne pižame, dišeče domače kave, obilnega, pravkar skuhanega kosila, pač pa tudi vse moteče dejavnike iz našega ali sosedovega doma ter spodrsljaje in nerodne situacije med videosestanki. Samo pomislite – usedete se za mizo, v glavi ste se pripravili na vse mogoče scenarije, na vse informacije, ki jih želite posredovati sodelavcem, natanko ste predvideli, kako bo videosestanek potekal, zalomi pa se pri nestabilni in nezanesljivi internetni povezavi. Z dobro in zelo hitro internetno povezavo, ki so jo na Telekomu Slovenije vključili v paket Poslovni net, se vam to zagotovo ne bo zgodilo.

Zanesljiva interneta povezava je gotovo osnova in temelj za učinkovito delo od doma. V paket Poslovni net je vključen napredni modem FRITZ!Box, ki omogoča tudi izjemno hitro, stabilno in varno omrežje Turbo WiFi, ki skrbi za močan WiFi-signal v vsakem kotičku vašega poslovnega prostora. Hkrati je v poslovnih okoljih, kjer je velik pretok strank in poslovnih partnerjev, zelo pomembna tudi varnost internetnega omrežja. V okviru omrežja Turbo WiFi lahko svojim gostom zagotovite ločen dostop do WiFi-omrežja. Na ta način so vaši podatki in vse druge občutljive informacije popolnoma varni pred nepovabljenimi očmi.

Ob naročilu paketa Poslovni net izkoristite akcijsko ponudbo: znižano mesečno naročnino prvih 24 mesecev.

Akcijski paket Poslovni net poleg bliskovitega interneta prinaša številne druge funkcionalnosti in prednosti, med drugim službeni elektronski naslov za vas in za vaše zaposlene, dovolj prostora za shranjevanje podatkov v oblaku, hrambo dokumentacije in varen podatkovni dostop do lokalnega omrežja v podjetju. Drugače povedano: ponuja vam vse za nemoteno delo od doma.

Tudi Microsoft 365 Business Basic (in 1 TB shrambe v oblaku Microsoft OneDrive) z orodjem Teams za spletne sestanke, videoklice in skupinsko delo na dokumentih je 12 mesecev brezplačno. Dodatno velja omeniti en poštni predal z velikostjo 50 GB in štiri poštne predale z velikostjo do dva GB. V paket Poslovni net je vključena tudi storitev Prednostna obravnava, ki vam omogoča hitro prijavo, hitrejšo obravnavo v primeru morebitnih težav in učinkovito odpravo motenj.

Vsi naročniki poslovnih paketov Telekoma Slovenije brezplačno prejmete tudi postavitev osnovne spletne strani na ključ - ambasadorja podjetja na spletu. Spletna stran, ki se prilagaja vsem napravam, je spletna vizitka vašega podjetja, brez katere se v dobi digitalizacije težko uveljavite na trgu. Obisk spletne strani je ključnega pomena za nadaljnje poslovanje. Vsak, ki obišče vašo spletno stran, lahko postane vaša nova stranka. Na voljo je tudi izdelava napredne in razširjene spletne strani, digitalni strokovnjaki Telekoma Slovenije pa za vas poskrbijo tudi za registracijo domene in spletno gostovanje.

Poleg nemotene in varne komunikacije boste pri delu od doma potrebovali službeni elektronski naslov zase in za svoje zaposlene, dovolj prostora za shranjevanje podatkov v oblaku in varen podatkovni dostop do lokalnega omrežja v podjetju. In najpomembneje: potrebovali boste tudi svojo spletno stran.

A to še ni vse. Spletna stran je zdaj na voljo tudi z E-cenikom, do katerega dostopajo vaši gostje prek QR-kode. Preprosta in hitro postavljena spletna stran s funkcionalnostjo E-cenika je idealna rešitev predvsem za majhne gostinske obrate.

Zdaj je namreč še kako primeren čas, da se gostinci in ostali, ki jim omenjena funkcionalnost pride še kako prav, pripravite za ponoven zagon in pripravite vse potrebno za lažje delo ob odprtju gostinskih lokalov ali trgovin.

E-cenik je digitalna vez med vašimi mizami in svetovnim spletom. Stranke si lahko vašo ponudbo oziroma meni ogledajo brezstično in brez dotikanja, s čimer enostavno in brezskrbno zagotavljate priporočila NIJZ za omejevanje novega koronavirusa. Imeli boste tudi manj stroškov s tiskanimi ceniki, ki jih nenazadnje tudi ne bo potrebno razkuževati. Dodatna prednost E-cenika se odraža v času. Svoje zaposlene boste tako dodatno razbremenili, imeli bodo več časa, zaradi česar bodo lahko bolj učinkoviti pri strežbi ali prodaji gostom.

Paket Poslovni net je do konca leta 2020 na voljo po akcijski ceni 24,58 evra brez DDV prvih 24 mesecev in poleg vsega zgoraj naštetega ponuja dodatne ugodnosti za poslovne uporabnike.