Koronakriza: nafta pada, cena tega sadnega soka pa strmo raste

Medtem ko povpraševanje po pomarančnem soku zaradi epidemije novega koronavirusa raste, je po poročanju BBC dobava v tem trenutku okrnjena predvsem zaradi omejitev transporta. Na borznih trgih se to odraža pri rasti cen pomarančnega soka, saj je tako imenovana prihodnja cena omenjenega sadnega soka ta mesec poskočila že za več kot 20 odstotkov.

Povpraševanje po izdelkih, ki spodbujajo imunski sistem, se je okrepilo

"Izbruh novega koronavirusa je vplival tako na dobavo kot tudi na povpraševanje po pomarančnem soku. Povpraševanje po izdelkih, ki spodbujajo imunski sistem, se je močno okrepilo, medtem ko je zaradi omejitev letalskega prometa manj možnosti, da produkti pridejo na trge," pojasnjuje strokovnjak za borzne trge Stephen Innes.

Tako imenovane prihodnje cene pomarančnega soka so zaradi epidemije ta mesec dobile največji zalet od oktobra 2015, to pa se bo po ocenah poznavalcev dokaj hitro poznalo tudi v denarnicah potrošnikov. Foto: Getty Images

Poleg omejitev v prometu na strani dobaviteljev težavo predstavlja tudi pomanjkanje delovne sile, saj so zaradi epidemije novega koronavirusa na plantažah s sadjem uvedli določene omejitve glede vzdrževanja socialne distance. "Borzni posredniki in trgovci se sprašujejo, ali delavci sploh še skrbijo za sadna drevesa na Floridi in v Braziliji," pravi strokovnjak za delovanje borz Jack Scoville.

Cena pomarančnega soka bo v prihodnosti rasla

Tako imenovane prihodnje cene pomarančnega soka so zaradi epidemije ta mesec dobile največji zalet od oktobra 2015, to pa se bo po ocenah poznavalcev dokaj hitro poznalo tudi v denarnicah potrošnikov. "Učinek prenosa bo hiter, saj proizvajalci pomarančnega soka takoj dvignejo cene trgovskim verigam in drugim kupcem," pojasnjuje Innes.

Da se zaščitijo pred potencialnimi visokimi skoki cen, lahko sicer podjetja sklenejo posebne pogodbe, da v prihodnosti določijo fiksno ceno surovine. Takšne pogodbe so običajne tudi za kmetijske surovine, kot so med drugim pšenica in pomaranče, ki so izpostavljene nenadnim dvigom cen zaradi slabe letine in naravnih katastrof, še poroča BBC.