Konferenca o internacionalizaciji gospodarstva namenjena zeleni inovativnosti

Ministrstvi za gospodarstvo in za zunanje zadeve sta v Mariboru gostili peto nacionalno konferenco o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ki letos poteka pod geslom Greenovated in Slovenia. Z njo želijo poudariti pomen zelenih in inovativnih prebojnih rešitev, ki jih ustvarjajo slovenska podjetja za višje pozicioniranje na tujih trgih.

Kot je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon, je zelo ponosna na uspešne zgodbe slovenskega gospodarstva, ki zna zelo dobro izkoristiti različne nišne priložnosti, zato se vlada trudi za njegovo nadaljnjo internacionalizacijo in diverzifikacijo.

"Glavno sporočilo v svet je, da je Slovenija lepa dežela, ambasadorka in promotor potenciala, kreativnosti, ustvarjalnosti, pameti in zelenega. Priložnosti v svetu se odpirajo. Zagotovo smo z izvolitvijo v Varnostni svet ZN zdaj v novem startnem položaju, zato bomo gospodarstvu pomagali odpirati vrata skozi diplomacijo na nove trge," je dejala Fajonova.

Današnji dogodek je povezal okoli 200 slovenskih podjetij, politiko in stroko, po njenih besedah pa je to izjemna priložnost za izmenjavo izkušenj. Prišlo je tudi okoli 20 ekonomskih svetovalcev in veleposlanikov, ki v svetu predstavljajo nišne potenciale Slovenije, povezane z vodo, gozdovi in čistim zrakom, torej stvarmi, ki jih številni v svetu pogrešajo ter zato tudi zelo cenijo.

Po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana se oba z zunanjo ministrico zavedata, da je slovensko gospodarsko zelo izvozno naravnano in da je v globalnem svetu nujno zadržati njegovo konkurenčnost ter obstoječe trge. Z uspešno opravljeno nalogo slovenske diplomacije in izvolitvijo države v varnostni svet pa se po njegovem gospodarstvu odpira ves svet.

"To je treba izkoristiti z roko v roki z gospodarstvom in verjamem, da smo na to pripravljeni," je dejal Han, ki med konkretnimi načrti za podporo gospodarstvu vidi možnosti tudi pri hitrejšem vzpostavljanju diplomatske mreže po svetu. Ob tem se zaveda, da brez strukturnih sprememb doma ne bo šlo.

Fajonova je dodala, da so v zadnjem letu pripravili vrsto poslovnih dogodkov, obiskali tudi tiste dele sveta, kjer Slovenije ni bilo že več kot desetletje. Tako so v odzivu na energetsko krizo med drugim podpisali sporazum z Alžirijo, gospodarske sporazume z Uzbekistanom, Kirgizistanom in Argentino, še naprej pa iščejo priložnosti za slovensko gospodarstvo.

Eno od podjetij, ki spadajo v tako imenovani klub ambasadorjev slovenskega gospodarstva, je Podkrižnik iz Nazarij, njegov direktor Iztok Podkrižnik pa je dejal, da je to zanje velika čast in odgovornost, saj v tujini ne predstavljajo samo svojega podjetja, temveč vso državo.

Slovenija ima po njegovem veliko priložnosti, da v prihodnje ustvari ogromno novih produktov, za kar pa je potreben usposobljen kader. Prav na tem področju bo treba še marsikaj narediti, je dodal Podkrižnik, prepričan, da bo to z medsebojnim sodelovanjem vseh uspelo.

Pahor prepričan o slavni prihodnosti Slovenije

Na današnji konferenci so udeleženci sicer govorili o trendih mednarodnega poslovanja, o prepoznavnosti, izzivih in priložnostih za izvozno usmerjeno slovensko gospodarstvo. Med gosti je bil tudi nekdanji predsednik Borut Pahor, ki je pred skorajšnjo obletnico slovenske osamosvojitve dejal, da je mednarodni položaj države dobra tri desetletja pozneje skoraj natanko tak, kot smo si ga takrat želeli.

Ob tem je poudaril, da je Slovenija država, ki je ustvarjena za trajnostni razvoj in ima priložnost doseči presežne rezultate. Potem ko se je v prvih letih osredotočala na Evropo, pa je bilo treba zaradi naših interesov zakorakati tudi zunaj nje, kar pa se je v preteklosti dogajalo še nekoliko sramežljivo.

"Absolutno pa sem prepričan, da ima Slovenija slavno prihodnost, saj je v svetu prepoznana kot ugledna in varna. Če bomo gospodarstvu dali priložnost ter ugodno poslovno okolje s privlačno davčno politiko, čim manj birokratskimi ovirami in čim več svobodne gospodarske pobude, potem bo država toliko bolj uspešna," je dejal Pahor.