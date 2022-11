Komisija vendarle v pripravo konkretnega predloga za omejevanje cen plina

Evropska komisija je 18. oktobra v okviru ukrepov za spopadanje z energetsko draginjo med drugim predlagala vzpostavitev mehanizma za omejitev cen na nizozemskem vozlišču za trgovanje z zemeljskim plinom TTF, ki velja za glavno tovrstno evropsko vozlišče. Ta mehanizem bi se lahko uporabljal tudi za druga evropska vozlišča. Predlog uredbe sicer vključuje zgolj načela, na katerih bi temeljil mehanizem.

Predlog so nekaj dni kasneje obravnavali voditelji držav članic, ki so komisijo in Svet EU pozvali, naj "nujno predložita konkretne odločitve" glede predlaganih ukrepov komisije. Pri tem so se zavzeli za začasni dinamični cenovni koridor za transakcije z zemeljskim plinom, da bi takoj omejili pretirane cene plina.

Komisija je bila nato deležna vse glasnejših pozivov držav članic, naj predstavi konkreten predlog mehanizma za omejevanje cen plina.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in češki premier Petr Fiala, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, sta danes v pismu državam članicam zagotovila, da bo do naslednjega zasedanja ministrov za energetiko, predvidenega za 24. november, pripravljen konkreten predlog mehanizma.

To je na Twitterju potrdila tudi komisarka Kadri Simson, ki je zapisala, da je "zavezana pripravi učinkovitega mehanizma za omejitev pretiranih cen plina v skladu z oktobrskim predlogom in sklepi vrha EU". Naslednji teden bo komisija predstavila osnutek mehanizma, kmalu za tem pa tudi zakonodajni predlog, je dodala.

The Commission is committed to deliver an effective mechanism to limit excessive #gas prices, in line with our proposal of 18 October & the #EUCO conclusions. We'll present next week the outline for a gas market correction mechanism & a legislative proposal swiftly afterwards.