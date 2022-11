Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob evropski obali pluje več kot 30 ameriških tankerjev, na katerih je skupaj shranjenih za vsaj dve milijardi evrov utekočinjenega zemeljskega plina. Evropska skladišča so polna, prodajna cena energenta se je od avgusta znižala, tankerji so tako skladišča na vodi, ki špekulativno prežijo na povečanje povpraševanja in s tem dvig cen. Trenutna cena za megavatno uro je sicer več kot trikrat višja kot v času pred napadom Rusije na Ukrajino. Evropa pa je v prvih desetih mesecih letošnjega leta za četrtino že presegla lanski odkup.

Evropska obala v zadnjih tednih spominja na ameriško plavajoče skladišče utekočinjenega zemeljskega plina, katerega vrednost znaša več kot dve milijardi evrov. Že konec oktobra so poročali, da tankerji v španskih in portugalskih zalivih na oddajo utekočinjenega plina čakajo že več kot mesec dni.

Kot je pojasnil energetski svetovalec Janez Kopač, se tankerji ob evropski obali zadržujejo zaradi tega, ker je odkupna cena v EU dobra in ker se to splača.

Razlog, zakaj se taktično čakanje splača, pa je spor med Rusijo in Ukrajino, ki je močno razrahljal energetske trge. Posamezne države EU, ki si med seboj konkurirajo, so tako ob prekinitvah dobave plina iz Rusije začele množično kupovati velike količine utekočinjenega zemeljskega plina, ki ga dobavitelji dovažajo s tankerji. Zato so se cene plina v Evropi močno dvignile.

Po besedah Kopača je cena prav zato v Evropi trenutno najvišja: "Splača se izvažati v Evropo in seveda se je ponudba z vsega sveta odzvala tako, kot je bilo pričakovano." Evropska skladišča plina so tako polna, cene pa so iz meseca v mesec različne.

Evropa v skupne nakupe plina

Trenutna cena za megavatno uro se giblje od 100 do 120 evrov. Za primerjavo, pred napadom Rusije na Ukrajino smo za megavatno uro odšteli zgolj okoli 30 evrov. Do konca letošnjega leta pa naj bi se po napovedih strokovnjakov cene znižale in se tako gibale okoli 85 evrov na megavatno uro.

"Evropski ministri za energetiko so se strinjali, da se moramo osredotočiti na skupne nakupe plina. To je nekaj, o čemer se pogovarjamo že nekaj časa. Plin moramo začeti kupovati od zanesljivih partnerjev po vsem svetu takoj po prihajajoči kurilni sezoni," je pojasnil češki energetski minister Jozef Síkela. Poleg tega se EU pogaja tudi o uvedbi fleksibilne kapice na ceno plina.

Poraba plina v Evropi se je sicer občutno znižala. V Sloveniji se je v primerjavi s preteklim petletnim obdobjem poraba od začetka leta zmanjšala za več kot desetino. Od tega je bila poraba zemeljskega plina nižja v avgustu za 14 odstotkov in v septembru za 11 odstotkov. Še večje znižanje porabe, okoli 20 odstotkov, pa lahko, glede na dosedanje podatke, pričakujemo v oktobru. "To je posledica toplega vremena, v večini pa visokih cen, zaradi česar industrija jemlje manj, ljudje pa tudi bolj pazijo pri ogrevanju," je prepričan Kopač.