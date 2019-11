Klub slovenskih podjetnikov odslej tudi s podmladkom

Klub slovenskih podjetnikov (Slovenian Business Club – SBC) je predstavil svojo novo sekcijo SBC Mladi. Z njo želijo mladim podjetnikom zagotoviti dostop do etabliranih podjetnikov in promoviranje pomena podjetnosti za vsakogar v družbi, pri tem pa usmerjati v etično in kakovostno podjetništvo, zatrjujejo.

SBC je na novinarski konferenci v Ljubljani javnosti prvič predstavil pred kratkim ustanovljeno sekcijo SBC Mladi ter način in cilje njenega delovanja. Po besedah novoizvoljenega predsednika iniciativnega odbora Matica Vizjaka SBC Mladi združujejo najperspektivnejše mlade podjetnike, ki se kot takšni dokazujejo s svojim poslovnim delovanjem in dosežki. Zatrjuje, da tako kot za člane SBC tudi za člane sekcije SBC Mladi veljajo strogi vstopni kriteriji, med katerimi so nekaznovanost, večinsko slovensko lastništvo, poravnane obveznosti in apolitičnost, določeni pa so tudi finančni oz. poslovni kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati člani.

V iniciativnem odboru sekcije SBC Mladi je trenutno 24 članov, perspektivnih mladih podjetnikov z zelo dobrimi poslovnimi rezultati, ki ambiciozno vodijo lastna podjetja, s katerimi ustvarjajo dodano vrednost. Klub je prejel številne predloge za vstop v članstvo, kandidature pa obravnava po presoji prej naštetih kriterijev, so v SBC zapisali v sporočilu za javnost.

Mreženje, izmenjava dobrih praks, izboljšava poslovnih rešitev

"S projektom SBC Mladi uspešni mladi podjetniki pridobivajo možnost za medsebojno mreženje, izmenjavo informacij in iskanje novih poslovnih priložnosti, obenem pa za navezovanje tesnejših stikov s člani SBC, boljši vpogled v njihovo delovanje, dostop do njihovih nasvetov in mnenj. Po drugi strani s projektom SBC Mladi pridobijo tudi člani SBC in klub SBC kot povezava nadpovprečno uspešnih v slovenskem poslovnem prostoru: odprejo se nove poslovne priložnosti v povezavi z najboljšimi mladimi podjetji, v klub pritekajo nova, sveža mnenja, pogledi in predlogi, krepi pa se tudi njegov podmladek. SBC – Klub slovenskih podjetnikov – tako pod eno streho povezuje najbolj etablirane slovenske podjetnike in najbolj perspektivne mlade podjetnike," še poudarjajo v SBC.