Umrl je hrvaški kralj sladkorja

V 84. letu starosti je umrl Marinko Zadro, znan kot hrvaški kralj sladkorja, so sporočili iz hrvaškega Agrokluba. Njegovo življenje je zaznamovala sladkorna industrija.

Marinko Zadro se je rodil v Donjih Mamićih, po končani kmetijski šoli v Čapljini pa se je preselil v Slavonijo, na kmetijsko posestvo Valpovo. Študiral je v Vojvodini in v Novem Sadu pridobil diplomo inženirja tehnologije.

Industrija sladkorja je vsekakor oblikovala njegovo kariero. Leta 1987 se je preselil v Zagreb, kjer je bil direktor podjetja Emona Commerce, petnajst let kasneje, leta 2002 je postal večinski lastnik tovarne sladkorja Viro iz Virovitice.

Leta 2008 je družina prevzela poslovne deleže v Sladorani Županja, kjer so nadaljevali predelavo sladkorne pese po združitvi sladkornih tovarn v Virovitici, Osijeku in Županji pod okriljem Hrvaške industrije sladkorja leta 2021, so še zapisali v Agroklubu.

Zadro je skupaj z družino leta 2017 prevzel podjetje Dalmacijavino.