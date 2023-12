McGinnis se je Pacers priključil ob začetku lige ABA in v letih 1972 in 1973 osvojil naslov prvaka. Leta 1975 pa si je s še enim poznejšim zvezdnikom lige NBA Juliusom Ervingom razdelil priznanje za najkoristnejšega igralca lige.

Julija 1975 je tudi podpisal šestletno pogodbo s klubom iz lige NBA Philadelphia 76ers. Po združenju lig ABA in NBA je bil dvakrat udeleženec tekem zvezd v dresih Philadelphie in Denver Nuggets.

Kariero je končal leta 1982 po zadnjih dveh sezonah pri Indiani, kjer so tudi upokojili njegov dres s številko 30. Leta 2017 so ga sprejeli tudi v Hram slavnih.

Leta 2017 so ga sprejeli v Hram slavnih. Foto: Guliverimage

McGinnis je leta 1975 v polfinalu lige ABA na tekmi proti San Antoniu dosegel 51 točk, 17 podaj in 10 skokov. To je bil edini trojni dvojček v ABA ali NBA s 50 točkami do leta 2017, ko je to uspelo še Russellu Westbrooku v dresu Oklahoma Cityja.

McGinnis je bil tudi prvi igralec, ki je bil v končnici ABA ali NBA najboljši po točkah, skokih in podajah. Nikoli Jokiću je to uspelo letos v dresu aktualnega prvaka Denverja.