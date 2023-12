Juliano, ki je za Italijo zbral 18 nastopov, na svetovnem prvenstvu 1970 pa je vpisal le en nastop, je Napoliju med drugim pomagal tudi do pokalnega naslova.

Foto: Guliverimage

Leta 1979 je končal kariero po eni sezoni pri Bologni, zatem pa se je v Neapelj vrnil kot športni direktor. V tej vlogi je bil eden ključnih mož pri prihodu argentinskega zvezdnika Diega Maradone v Napoli leta 1984.

È una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi. Si è spento Antonio Juliano, che per due decenni è stato “il Napoli”.

Per coloro che non lo abbiano conosciuto vale la pena farsi raccontare chi sia stato e cosa abbia rappresentato per la nostra città.… pic.twitter.com/BgKD5TcYp2