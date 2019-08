Ključni dejavnik uspeha v današnjem poslovnem svetu

V današnjem hitrem poslovnem okolju se pojavljajo poklici, o katerih v preteklosti nismo razmišljali, niti jih nismo poznali. To so poslovni analitik, obdelovalec velike količine podatkov, strokovnjak za umetno inteligenco, strokovnjak za digitalno transformacijo. Vse to so poklici, ki jih šola prek znanj in kompetenc, ki jih predaja študentom, tudi podpira, tako da lahko študenti zasedajo tudi ta mesta.

Avtomatizacija poslovnih procesov in vpeljevanje elektronskega poslovanja sta prisotna že na vsakem koraku, zato ni dvoma, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnosti.

Poslovna informatika: ključna znanja za prihodnost

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije, delovanje, uvajanje ter vzdrževanje informacijskih sistemov in elektronskega poslovanja, informacijska varnost – to so ključna področja današnjega poslovnega sveta. Znanje o njih boste pridobili kot študent visokošolskega študijskega programa Poslovna informatika na Visoki šoli za poslovne vede B2.

Program združuje znanje in veščine podjetništva, menedžmenta z računalništvom in informatiko, saj podjetja povečujejo potrebo po strokovnjakih, ki imajo ne le tehnično znanje, temveč tudi širše razumevanje upravljanja in poslovanja.

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Poslovna informatika je usposobiti strokovnjake s ključnimi znanji na področju računalniških in informacijskih ter poslovnih ved, ki bodo razumeli spremenljive zahteve poslovnega okolja in se znali odzivati nanje.

Izkušnje iz prve roke

Poklici s področja informatike so gotovo med najbolj iskanimi poklici v tem trenutku.

"Za program poslovne informatike sem se odločil, ker sem že zaposlen v svetu informatike, in sicer delam kot software inženir. Mislim, da mi lahko ta program pomaga pri nadgradnji znanja. Moj končni cilj je biti vodja ekipe, glavni inženir ali odpreti svoje podjetje, ki bi se ukvarjajo s svojimi software rešitvami," je povedal Andraž Sila, študent poslovne informatike.

Z interdisciplinarnimi znanji lahko izboljšamo uspeh svojega podjetja oziroma nadgradimo kariero. "Za smer poslovna informatika sem se odločila predvsem zato, ker v program niso vključeni samo računalniški predmeti, ampak tudi poslovno komuniciranje, menedžment in trženje," je o študiju povedala Maja Leben, študentka poslovne informatike.

Mednarodno priznana diploma

Informacijski sistemi ne poznajo državnih meja, zato je izrednega pomena tudi dejstvo, da je diploma, ki jo pridobijo študenti na šoli B2, mednarodno priznana. To odpira dodatne poslovne možnosti.

"Študijski program poslovna informatika omogoča pridobitev aktualnih mednarodno priznanih znanj in kompetenc o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij, o uvajanju, delovanju in vzdrževanju informacijskih sistemov, elektronskega poslovanja in informacijske varnosti ter digitalne transformacije. Gre za aktualna področja, ki jih danes potrebuje poslovno okolje," je povedal predavatelj dr. Rok Bojanc.

Študenti imajo med drugim tudi možnost izbirnega predmeta namesto diplome.

Obogaten program, ki zelo visoko postavlja čustveno inteligenco

Program poslovne informatike ne vključuje samo ozko strokovnih računalniških vsebin, ampak je obogaten tudi s predmetoma temelji menedžmenta in poslovno komuniciranje.

"Ti predmeti opremijo študente z znanjem o medosebnih odnosih in komunikaciji, s čustveno inteligenco in z veščinami vodenja. Vse to je v današnjem poslovnem svetu izjemnega pomena in resnično pomaga na poti do uspeha," je povedala mag. Irena Deželak, predavateljica na programu poslovna informatika.

Visoka poslovna šola B2 na prvo mesto postavlja študente in njihove potrebe. Uporabljajo najučinkovitejše učne metode in sledijo smernicam v svetu. Na Visoki šoli za poslovne vede B2 lahko izbirate med naslednjimi študijski programi:

Vsi programi trajajo tri leta. S 180 kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS omogočajo mednarodno primerljivost in priznavanje znanj v tujini, usposobljenost za delo po študiju in dobro podlago za nadaljevanje študija.

Programa druge bolonjske stopnje trajata dve leti. Programa s 120 kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS omogočata mednarodno primerljivost in priznavanje znanj v tujini.

Zakaj je VŠPV B2 edina prava izbira? 60 odstotkov diplomantov je zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih. 4,7 je povprečna stopnja zadovoljstva študentov na lestvici od 1 do 5. 5,0 je povprečna ocena strinjanja študentov, da so zaposleni na šoli vedno na voljo in pripravljeni pomagati.