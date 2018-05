Kitajci izgoreli zaradi 12-urnega delovnika

Kitajci v povprečnem delovnem tednu na delovnem mestu preživijo 12 ur na dan, in to šest dni v tednu. Dolgi delovniki vse bolj uničujejo družinsko življenje ter vplivajo na zdravje in zadovoljstvo na delovnem mestu.

Kitajski delavec svoj dan namenja delu, za kaj drugega ne preostane časa. Foto: Reuters

Kitajci živijo in delujejo po pravilu 996, kar sporoča njihovo usodo vsakdana: delo od devetih zjutraj do devetih zvečer in šest dni na teden. To se ne dotika samo starejših generacij, ki so na Kitajskem že v delovnem razmerju, temveč tudi mlajših, ki delo šele začenjajo, poroča britanski BBC.

"Včasih sploh ni razloga, da bi delali dolge ure. To je naša navada, takšna je naša kultura," pravi Li Jupeng, strokovnjak za pravice delavcev na Kitajskem. Kitajski delavec svoj delovni dan začne ob 9. uri, konča pa ob 21. uri. Kljub temu je delavec na razpolago za delo tudi ob nedeljah.

Kitajski delavci so po končanem delovniku preutrujeni za dogodke v osebnem in družinskem življenju. Foto: Reuters

Plača ni dovolj niti za najem stanovanja

Li pojasni, da ob koncu meseca plačilo kitajskega delavca znaša okoli 3.500 kitajskih renminbijev ali dobrih 470 evrov.

Nizko plačilo kljub vsakodnevnemu delu ne zadošča niti za plačilo mesečne najemnine za enosobno stanovanje v mestnem okolišu. Mnogo delavcev zato kljub odraslemu življenju in polni zaposlitvi živi v stanovanjih, ki jih delijo z drugimi sostanovalci.

Plača pogosto ne zagotavlja niti pokritosti osnovnih stroškov za bivanje. Foto: Reuters

Mlade generacije niso pripravljene na takšne delovne razmere

Do razhajanj vedno bolj prihaja z generacijami, ki so bile rojene po letu 1990 in se zavedajo tudi drugih možnosti, ki jih lahko v okviru zaposlitve poiščejo ne samo na Kitajskem in v svojem rodnem mestu, temveč tudi po svetu.

Mladi so vedno manj pripravljeni delati tako veliko, bolj so samozavestni. Pri tem je pomembno poudariti, da so otroci v kitajskih družinah dobro preskrbljeni in imajo v mladosti do prve zaposlitve starševsko finančno pomoč in domače bivalne razmere.

Kljub dobremu družinskemu okolju si Kitajci že v mladih letih prizadevajo za začetek kariere in lasten dom.

Delovnik s pravilom ''996'' ni zakonit, vendar ga mnogi sklenejo zaradi želje po službi in prihodku. Foto: Reuters

Kultura deloholikov se je začela zaradi intenzivne gospodarske rasti

Kitajska je v zadnjih letih ustvarila intenzivno gospodarsko rast, kar je vplivalo na velik razmah srednjega razreda, saj je leta 2012 skoraj 70 odstotkov mestnega prebivalstva v državi ustvarilo od devet tisoč do 34 tisoč dolarjev letno. Leta 2000 je ta delež znašal le štiri odstotke.

"Po 12-urnem delovniku si res izjemno utrujen, ampak če to pokažeš in se pritožuješ, ti preprosto rečejo, da si poišči novo službo," dodaja Li.

V nekaterih primerih se dogajajo tudi tožbe med mladimi delavci in najemodajalci. "Teoretično gledano je pravilo 996 protizakonito.

Mlajši delavci se upirajo 12-urnemu delovniku, saj se zavedajo, da si po svetu lahko najdejo boljše zaposlitvene možnosti. Foto: Reuters

Podjetja sicer posebej zaprosijo za sklenitev razmerja s takšnim delovnikom, če bodoči zaposleni delavec v to privoli. V večini primerov se za tovrsten delovnik, predvsem zaradi narave dela, odločajo kitajski piloti in vozniki vlaka," še pojasni Li.

Tako intenzivna doba deloholikov se je začela pred približno 15 leti, ko je kitajska kultura dela postala resnično razsežna, pojasnjuje William Bao Bean, podjetnik in direktor za pospeševanje dela na Kitajskem.

Zaradi tehnoloških in novih trgovskih poti so se delovniki zaposlenih začeli po tihem podaljševati, kar je postalo ključnega pomena za karierni uspeh. Ravno zaradi tega se Kitajcem najverjetneje ne obeta boljša delovna prihodnost.

Kitajska je začela podaljševati svoje delovnike zaradi intenzivne gospodarske rasti. Foto: Reuters