Kemis: Okoljsko ministrstvo v iskanje rešitev za odvoz nevarnih odpadkov

Gradbena inšpekcija je odločila, da so Kemisovi objekti, ki so bili zgrajeni po požaru maja 2017, črna gradnja. Foto: STA

Okoljski minister Simon Zajc se zaveda možnih težav pri ravnanju z nevarnimi odpadki, potem ko je Kemis po odločbi gradbene inšpekcije prenehal dovažati odpadke svojih partnerjev na Vrhniko. "Na ministrstvu bomo v sodelovanju s pristojnimi za to problematiko in subjekti za ravnanje s takšnimi odpadki iskali skupno rešitev," so napovedali na pristojnem ministrstvu.

Kot so sporočili, se je minister za okolje Simon Zajc seznanil z odločbo inšpektorata za okolje in prostor glede Kemisa. "Minister se zaveda, da bo s prenehanjem delovanja celotnega Kemisovega kompleksa za Slovenijo nastala težava ravnanja z nevarnimi odpadki, in sicer predvsem pri neodvozu tovrstnih odpadkov," so poudarili na ministrstvu.

Odpadke lahko prevzemajo zbiralci in predelovalci odpadkov, ki imajo za določeno vrsto odpadka za to ustrezno potrdilo za zbiranje ali okoljevarstveno dovoljenje za predelavo. Seznam vseh zbiralcev in predelovalcev je objavljen na spletni strani agencije za okolje (Arso), so dodali.

Gradbena inšpekcija: Kemisovi objekti so črna gradnja

Gradbena inšpekcija je v odločbi odločila, da so objekti, ki jih je Kemis gradil v sklopu sanacije po požaru maja 2017, nelegalna gradnja. Družbi je zato naložila, da mora do 30. junija 2020 nelegalno zgrajene objekte odstraniti in takoj prenehati z opravljanjem dejavnosti na zemljišču, kjer stojijo.

Iz Kemisa so sporočili, da se bodo glede morebitne pritožbe odločili v 15 dneh. Ne glede na to pa je Kemis s četrtkom prenehal dovažati odpadke svojih poslovnih partnerjev na lokacijo na Vrhniko. To je v gospodarstvu sprožilo zaskrbljenost, da se bodo nevarni odpadki spet kopičili pri podjetjih.