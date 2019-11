Kdo se je lotil premoženja Milana Mandarića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko Milan Mandarić za zdaj neuspešno išče kupca za Olimpijo, ki bi pokril dolgove in prevzel financiranje ljubljanskega nogometnega prvoligaša, se nad njegove druge posle v Sloveniji zgrinjajo črni oblaki. Zakaj je po denar moral na sivi trg?

Ameriško-srbski poslovnež Milan Mandarić je pred nekaj dnevi z okrajnega sodišča v Ljubljani prejel neprijetno novico. Obvestili so ga, da so na podlagi sklepa o izvršbi vpisali prepoved prodaje in obremenitve na njegovem osebnem premoženju.

To bi lahko predstavljalo veliko oviro napovedani prodaji nepremičninskih in drugih projektov ter umiku iz Slovenije. Sodišče je namreč prepovedalo prosto razpolaganje tudi z deleži podjetij, prek katerih Mandarić obvladuje dve ključni naložbi:

- poslovno-stanovanjski objekt Dalmatinka na Dalmatinovi ulici v Ljubljani in

- nogometni klub Olimpija.

Mandarić je včeraj v neformalnem druženju z novinarji zagotovil, da je za Dalmatinko že našel kupca. Od šest do sedem milijonov evrov velik izkupiček pa naj bi zadostoval za financiranje delovanja Olimpije do prodaje, ki naj bi jo po lastnih besedah zaključil do februarja.

Verjetno je tudi zato pohitel in nemudoma poravnal dolgove do upnika, ki se je vpisal na njegovem premoženju. S tem je preprečil, da bi podjetja prodajali na javni dražbi oziroma da bi izvršba ovirala njihovo prodajo izbranemu kupcu.

Račun previsok, a ga je vseeno poravnal

Izvršbo je sprožilo gradbeno podjetje Kostak iz Krškega, ki mu je Mandarić zaupal dokončanje Dalmatinke. Ker Mandarić računa za opravljena dela, nekaj manj kot 200.000 evrov, ni poravnal, pa je Kostak začel izterjavo denarja po sodni poti. Ta poteza je očitno obrodila sadove.

Mandarić je za Siol.net poudaril, da so obveznosti do Kostaka poravnali in da "prepoved ni več veljavna". "Po oceni mojih svetovalcev je bil znesek na računu glede na opravljena dela nerealno visok. Ne glede na to je bil Kostak poplačan v celoti," nam je pojasnil Mandarić.

Foto: Ana Kovač

"Glede na to da terjatev ne obstaja več, to ne more imeti nobenega vpliva na moje posle v Sloveniji," je dodal. Prepoved razpolaganja je bila sicer še včeraj popoldne vpisana v poslovnem registru Ajpes.

Zakaj je potreboval 2,5 milijona evrov?

Kljub temu velja opozoriti, da je izkušeni poslovnež, ki je po oceni revije Sunday Times iz leta 2013 "težak" okoli 100 milijonov britanskih funtov, v istem času moral po denar na sivi trg.

Od Boruta Brinška, znanega po odkupovanju slabih terjatev in posojanju denarja po visokih obrestih, si je izposodil 2,5 milijona evrov. Z njimi je po naših informacijah poplačal bančna posojila, ki jih je pred letom dni najelo njegovo podjetje Domus Aurea, lastnik Dalmatinke.

Foto: Planet TV Tudi v tem primeru je šlo za obresti, ki bi jih lahko označili za oderuške. Po naših podatkih mu Brinškovo podjetje Grad.In zaračunava kar 1,4-odstotne mesečne obresti. Poleg glavnice, ki jo mora vrniti čez leto dni, pa bo plačal še za več kot pol milijona evrov obresti.

Zamika se prodaja Dalmatinke

Kljub temu finančna slika in pregled poslovanja njegovih podjetij kaže, da je neporavnan račun do Kostaka zgolj vrh ledene gore. Podjetje Domus Aurea, prek katerega je Mandarić kupil in sklenil dokončati Dalmatinko, je že letos poleti zašlo v hude finančne težave.

Konec junija so se začele blokade bančnih računov, manj kot mesec dni pozneje pa se je znašlo na seznamu davčnih dolžnikov, na katerem so še danes. Republika Slovenija od podjetja po naših podatkih terja nekaj manj kot 100 tisočakov.

Dokončanje stanovanjske stavbe na Dalmatinovi ulici v Ljubljani, v kateri so predvidena nadstandardna stanovanja z garažami, dvigalom in penthousom, pa bo Mandarić prepustil novemu lastniku.

O tem, da je tik pred dogovorom o prodaji Dalmatinke, je javnosti napovedoval že septembra, a nato iz posla ni bilo nič. "S prodajo Dalmatinke se ukvarjam že nekaj časa, imeli smo tudi več ponudb, a še vedno z nobenim izmed potencialnih kupcev nismo sklenili pogodbe," je bil še v sredo redkobeseden Mandarić.

Čez teden dni dražba zemljišča v Kopru

Foto: Google maps

Mnogo slabše kaže njegovemu nepremičninskemu projektu na Primorskem.

Mandarić je pred časom v Kopru kupil 30 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče, na katerem je načrtoval gradnjo stanovanjsko-poslovnega kompleksa Toncity. Kasneje je občina pod vodstvom tedanjega župana Borisa Popovića gradnjo ustavila, zemljišča pa spremenila v park. Zaradi tega je Mandarić vložil pritožbo na ustavno sodišče.

Tudi proti podjetju MM Investicije, nosilcu nepremičninskega projekta, so vložene številne izvršbe. Njegov edini bančni račun je bil blokiran vse od leta 2015, v ponedeljek pa je po natanko štirih letih prišlo celo do njegovega zaprtja. Že skoraj dve leti je podjetje tudi na seznamu davčnih dolžnikov. Dolga do države je za okoli 100.000 evrov.

Na zahtevo šestih upnikov, ki od MM Investicij terjajo skoraj pet milijonov evrov, bo čez teden dni na okrajnem sodišču v Kopru potekala javna dražba, na kateri bodo zemljišča na prodaj po izklicni ceni 5,5 milijona evrov. Mandarić je bil sicer še pred nekaj tedni prepričan v to, da dražbe ne bo in "da se bo vse uredilo".

Gabriele Nardin (v sredini), nesojeni kupec Olimpije Foto: Grega Valančič/Sportida

Denar potrebuje za krpanje luknje v Olimpiji

S kupnino od nepremičninskih projektov želi financirati delovanje ljubljanske Olimpije, dokler ne bo našel kupca zanjo. Po lastnih besedah ji mora vsak mesec zagotoviti dobrega pol milijona evrov.

Toda prodaja nogometnega kluba se je močno zavlekla. Najdlje je prišel v pogovorih z italijansko-malteškimi vlagatelji, ki jih je zastopal Gabriele Nardini, vendar so se izkazali za neresne in niso nakazali obljubljene kupnine. Da gre za poslovneža dvomljivega slovesa, za katerim so številne propadle zgodbe, smo že dolgo pred tem razkrili na Siol.net.

A kot kaže, mu časa za prodajo Olimpije in nepremičninskih projektov v Sloveniji zmanjkuje tako časa kot denarja.