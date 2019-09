Kdo je zasegel letala? Domnevni rešitelj Adrie

Na agenciji so pojasnili, da so včeraj ob 16. uri izdali ustno odločbo Adrii Airways o prepovedi izvajanja letalskih operacij z dvema letaloma zaradi odpovedi najemnih pogodb in posledično izbrisa najemnika Adrie Airways iz registra zrakoplovov kot uporabnika navedenih letal.

Kot so pojasnili, je Adria omenjeni letali najemala od irske družbe Trident Aviation Leasing Service. Ta je del skupine Falko, ki ima v lasti tudi irskega nizkocenovnega prevoznika CityJet in je med največjimi upniki Adrie. Prav Falko je bil tisti, ki so ga v Adrii v zadnjih tednih predstavljali kot skorajšnjega rešitelja največjega slovenskega letalskega prevoznika.

Holger Kowarsch, glavni direktor Adrie Foto: STA Kot smo razkrili na Siol.net, je glavni direktor Adrie Airways Holger Kowarsch v tem in prejšnjem tednu obiskal več državnih institucij in jih je prepričeval, naj mu pomagajo z državnim poroštvom, drugače bo Adrii zmanjkalo denarja za plače. V rokah je imel celo pismo o nameri družbe Falko, ki naj bi vstopila v lastništvo Adrie. Toda predstavniki države mu niso verjeli.

Adria zagotavlja: ostala letala so varna

"Agencija bo pisno odločbo v zvezi z navedenim izdala v petih dneh. Na pobudo odgovornih v Adrii so se vodstvo in nadzorniki agencije včeraj pozno popoldan sestali z vodstvom Adrie. Na omenjenem sestanku so predstavniki Adrie agencijo seznanili s trenutno situacijo oziroma dogajanjem v družbi in naknadno tudi pisno zagotovili, da so njihove letalske operacije z ostalimi letali vpisanimi na spričevalo letalskega prevoznika varne," so pojasnili na agenciji.

Postopki, ki jih agencija trenutno vodi z zvezi z letalskim prevoznikom, torej odvzem licence za letenje, "tečejo naprej neodvisno od trenutnega dogajanja v družbi".

Več sledi.