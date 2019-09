Kdo je upnik, ki ruši načrte Jankovićevih z odpisom dolgov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Niti en upnik se ne pritožuje."

Tako je ljubljanski župan Zoran Janković prejšnji četrtek pojasnjeval, zakaj v odpisih 29 milijonov evrov dolgov trem podjetjem iz skupine Electa ne vidi ničesar spornega. S temi besedami pa je očitno izzval enega od upnikov. Le dan pozneje je namreč družba Rating, ki se ukvarja z odkupom terjatev, vložila tožbo za razveljavitev poenostavljene prisilne poravnave Electe Inžerininga.

Če bo sodišče tožbi ugodilo, se podjetju v lasti družine Janković ne bo uspelo rešiti za dobrih 14 milijonov evrov dolgov. V tem primeru bi lahko končalo v stečaju, v katerem bo vodenje podjetja iz rok Damijana Jankovića prešlo v roke upravitelja, ki ga bo imenovalo sodišče. Upniki, ki so bili v poenostavljenih "prisilkah" prepuščeni na (ne)milost družini Janković, bi tako lahko računali na vsaj delno poplačilo iz stečajne mase.

Največji udarec za načrte Jankovićevih

Gre za nov, a do zdaj največji udarec družini Janković, ki si je s poenostavljenimi "prisilkami", umikanjem premoženja in pomočjo "slamnatih upnikov" želela odpisati dolgove in podaljšati življenje svojemu poslovnemu imperiju.

Kot smo razkrili, se je država v imenu okrožnega sodišča v Ljubljani kot upnika pred desetimi dnevi pritožila na sklep o potrditvi poenostavljene "prisilke" Electe Holdinga, krovnega podjetja v skupini Electa. Pritožbo je vložilo še zadnji dan, preden bi sklep, pod katerega se je podpisala sodnica Majda Čebulj, postal pravnomočen. Podjetje Electa Holding se je tako želelo rešiti sedem milijonov evrov dolgov.

Foto: STA Precej več, dobrih 13 milijonov evrov dolgov, je želela odpisati Electa Inženiring. Gre za podjetje, ki ima ključno vlogo v poslovnem omrežju Jankovićevih. Vrsto let je namreč sodelovalo pri različnih gradbenih in drugih poslih na širšem območju Ljubljane. Tudi zato je med njihovimi upniki največ z Jankovićevimi nepovezanih oseb. Dolgovi tega podjetja pomenijo kar polovico vseh dolgov vse skupine Electa.

So menili, da je bila "prisilka" sprejeta na goljufiv način?

Načrtov za odpis dolga pa jim tokrat ni prekrižala država, ampak eden od upnikov. Tožbo je vložila družba Rating, ki se ukvarja z odkupom terjatev in je eden od največjih upnikov skupine Electa v lasti družine Janković.

Njen večinski lastnik Viljem Bevk je včeraj za Siol.net potrdil, da je vložil tožbo, in poudaril, da si že dalj časa neuspešno prizadevajo priti do denarja. V preteklosti so tudi že večkrat vložili zahtevo za stečaj Electe, a jih je sodišče vselej zavrnilo.

V družbi, ki na denar iz Electe čaka že najmanj osem let, so sedaj ocenili, da je bila poenostavljena prisilna poravnava Electe Inženiringa sprejeta na goljufiv način. V tem primeru lahko namreč vsak upnik naknadno zahteva razveljavitev takšne poenostavljene "prisilke" v roku dveh let po pravnomočnosti sklepa o njeni potrditvi.

Ta rok se je iztekel včeraj. Poenostavljena "prisilka" Electe Inženiring je bila kot prva od treh v skupini Electa pravnomočna že 23. septembra 2017.

Glavni upnik: partner županove nečakinje

Že vse od leta 2017 se v poenostavljeni "prisilki" Electe Inženiring pojavljajo bolj ali manj javni očitki o slamnatih upnikih, fiktivnih terjatvah, vprašljivih denarnih tokovih in zlorabi instituta poenostavljene prisilne poravnave. Tudi zato, ker v njej nastopajo isti igralci kot v drugih zgodbah o odpisih dolgov.

Največji upnik podjetja je Jan Bec, prijatelj Damijana Jankovića in donator ene od županskih kampanj Zorana Jankovića, ki je z njim tudi sorodstveno povezan. Bec je namreč življenjski sopotnik županove nečakinje Urške Kunej. Pred dnevi je Zoran Janković potrdil, da Beca "sreča od dvakrat do trikrat na leto".

Podjetje Bodi v lasti Jana Beca je imelo v poenostavljeni "prisilki" Electe Inženiringa skoraj 7,7 milijona evrov terjatev, daleč največ med vsemi upniki. Že pred časom smo na Siol.net razkrili, da je Bec finančne vire za reševanje podjetij družine Janković v resnici dobil iz njenega poslovnega omrežja.

To pomeni, da so Jankovićevi daleč najpomembnejšega upnika, ki je imel glavno besedo v potrjevanju odpisov dolgov v Electah, v resnici ustvarili sami. O uspehu te operacije so tako odločala podjetja poštni nabiralniki, ki jih je z denarjem vsaj deloma napolnila prav skupina Electa.

Stanovanjsko naselje Gabrče na Vrhniki, ki ga je gradila Electa. Foto: Electa

Dolg še iz obdobja Vegrada

Po naših podatkih je Electa Inženiring družbi Rating dolgovala 76 tisoč evrov. Gre za terjatve enega od podizvajalcev propadlega Vegrada, ki je za podjetje Damijana Jankovića delal pri projektu gradnje stanovanjskega naselja v Vrhniki.

Terjatve je nato odkupila družba Rating, ki na njihovo poplačilo čaka že najmanj osem let, k temu pa je treba prišteti tudi obresti. V poenostavljeni "prisilki" Electe Inženiringa je imela družba Rating že za skoraj 256 tisoč evrov terjatev. Denar je v zadnjih letih neuspešno poskušala izterjati z izvršbami. "Situacije so bile potrjene, sklenjena asignacija, vendar se Electa otepa plačila na vse mogoče načine," je že leta 2011 izjavil Viljem Bevk, večinski lastnik Ratinga, in dodal, da "primer ni osamljen".

Zadnjo besedo o njihovi tožbi pa bo imelo okrožno sodišče. Če bi se to res odločilo razveljaviti že potrjeno poenostavljeno "prisilko", bi morala Electa Inženiring najpozneje v letu dni poravnati neplačani del terjatev – ob 90 odstotkih, ki so jih Jankovićevi želeli odpisati, tudi preostalih 10 odstotkov, ki bi jih po načrtu poenostavljene "prisilke" morali plačati šele leta 2021.