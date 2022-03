Kdo bo služil milijarde od nafte in plina namesto Rusov?

ZDA so prepovedale uvoz ruske nafte, zemeljskega plina in premoga. Velika Britanija bo do konca letošnjega leta prenehala kupovati rusko nafto. Evropska unija namerava zmanjšati uvoz ruskega zemeljskega plina za dve tretjini do konca leta.

Čeprav veliko držav že napoveduje, da bodo med drugim spet zagnale oziroma povečale proizvodnjo energije celo v elektrarnah na premog, pa bodo vseeno primorane energente kupovati od drugih držav. Kdo bo torej služil namesto Rusov?

Rusija je tretja največja izvoznica nafte

Čeprav so Rusi šele na osmem mestu po količini zalog nafte na svetu, so po prodaji tretji. Več nafte prodajo v tujino le ZDA in Savdska Arabija. Leta 2020 so Rusi tako prodali 10,7 milijona sodov črnega zlata na dan, poroča BBC.

Največje zaloge nafte na svetu ima Venezuela, ki je zaradi sankcij ZDA in mednarodne javnosti sploh ni med desetimi največjimi izvozniki. Tudi zato se je v zadnjih dneh začel mehčati odnos med ZDA in Venezuelo; ta je včeraj celo izpustila dva priprta državljana ZDA.

Mnogi v iskanju novih virov črnega zlata pogledujejo tudi proti Iranu, ki je na četrtem mestu po količini zalog nafte na svetu (skoraj dvakrat več kot Rusija), vendar zaradi mednarodnih sankcij proda le polovično količino sodov kot Rusija.

Rusija ima največje zaloge zemeljskega plina

V nasprotju z nafto pa ima Rusija primat pri zalogah zemeljskega plina. Tudi pri prodaji prednjači Rusija, katere zemeljski plin za ogrevanje uporabljajo kar štirje od desetih prebivalcev Evropske unije oziroma več kot 200 milijonov ljudi samo v EU. Največji kupec ruskega zemeljskega plina je Nemčija, znotraj EU sledijo Italija, Nizozemska in Madžarska. Tudi Poljska ni daleč, njeni nakupi ruskega plina dosegajo 25 odstotkov nemških nakupov.

In h komu bi se lahko kupci zemeljskega plina obrnili? Spet je na vrhu seznama Iran, ki je na drugem mestu po količini zalog zemeljskega plina na svetu. Sledijo mu tudi "demokratični" Katar, Savdska Arabija, Turkmenistan in Združeni arabski emirati. Med državami z največjimi zalogami plina pa so zaradi tehnologije hidravličnega lomljenja tudi ZDA.

Ruskega plina ne bo lahko nadomestiti

Največji izziv novih potencialnih dobaviteljev zemeljskega plina Evropski uniji bo seveda logistika. Plinovodi se namreč gradijo leta. Kratkoročna rešitev je utekočinjeni zemeljski plin, ki ga EU ponujajo predvsem ZDA.